COVID-19 :

La nécessité de suivre le coronavirus et d’obtenir des diagnostics rapides et fiables a révolutionné le marché des tests qui détectent le virus. D’avoir à peine PCR, L’Espagne a de nombreuses options pour savoir si une personne est infectée. Test d’antigène ou de salive sont quelques-uns des tests qui ont été étendus pour essayer de contrôler la transmission du COVID-19.

Bien que les experts avertissent que les PCR restent plus fiables, des tests rapides peuvent être très utile dans certains cas. De plus, ils sont généralement confortable et simple. À tel point qu’ils peuvent être effectués à domicile, constituant le moyen d’établir le soi-disant diagnostic à domicile, autodiagnostic et diagnostic automatique. Ils sont aussi très peu accès universel et invasif et offre résultats avec une vitesse maximale à des prix beaucoup moins chers que la PCR. Ainsi, ils sont apparus comme des outils essentiels pour un avenir très proche.

Résultats instantanés

L’un des tests révolutionnaires qui espèrent voir bientôt la lumière est un bain de bouche capable de détecter le coronavirus créé par la plateforme technologique eHealth Plus, spécialisée dans l’offre de services d’échantillonnage à domicile pour tester les paramètres liés à la santé. La technique consiste en ce que le client entre un solution saline dans sa bouche et, après rincer pendant environ une minute, le dépose dans un tube à éssai qui va à un prisme situé dans un spectromètre, ongle machine capable d’analyser le résultat en une seconde et avec une grande fiabilité. Avec cette immédiateté, le produit pourrait être très intéressant à utiliser en des billets pour des salles et des événements auxquels ont participé des milliers de personnes, tels que les stades, les cinémas, les théâtres, les concerts ou les réunions de travail.

Le test est basé sur un Technologie israélienne qu’eSalud Plus développe en Espagne en collaboration avec Lambra, l’un des leaders de la lutte contre la pandémie et fournisseur des forces armées et des hôpitaux et laboratoires de référence en Espagne. Le prix, comme les autres tests rapides, sera plus abordable que celui d’un PCR, puisqu’il sera d’environ trois euros chaque rinçage, comme expliqué dans La Razón Sonia Juárez, experte dans le secteur des technologies de la santé et associée gérante d’eSalud Plus. Pour le moment, le test est en cours validé avec l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé.

L’entreprise commercialisera également un le plus petit spectromètre cela coûtera environ 300 euros, avec capacité à analyser les échantillons un par un ou deux par deux. Ces machines seront à leur tour connectées à des ordinateurs dotés de programmes d’intelligence artificielle qui permettront de comparer les données dans le monde entier pour améliorer l’étalonnage et offrir des résultats optimaux. L’Espagne serait le premier pays d’Europe à appliquer cette technologie et son arrivée est prévue pour début 2021.

Nouvelle PCR salive

En plus de ce rinçage, eSalud Plus propose de nouveaux tests PCR salivaires moins invasif que traditionnel, lors de l’analyse d’échantillons de 10 ml de bain de bouche. Un autre avantage est que peut être fait à la maison, avec résultats en 24 heures et encore prix très compétitif: la moitié de ce que vaut désormais un PCR sur le marché.

Juárez explique que la nouvelle PCR salivaire permet, par algorithmes basés sur des techniques d’intelligence artificielle, garantissent son authenticité, l’identité du patient et la traçabilité du résultat. Pour ce faire, l’utilisateur doit acheter le kit de PCR salive. Une fois que vous l’avez, vous devriez identifiez-vous dans une application avec votre pièce d’identité et photo que l’application prend au même moment. Ensuite, un vidéo pendant le rinçage avec une solution saline. Le patient enregistrer et sceller l’échantillon dans un tube contenant un “tampon” Oui l’identifie avec un code lu par l’application. Ensuite, eSalud Plus prélève l’échantillon à l’endroit convenu (pharmacie, poste, adresse …) et livraison au laboratoire pour analyse, le client recevant le résultat par mail sous 24h.