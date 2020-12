COVID-19 :

Dans une année 2020 qui sera marquée par la pandémie de coronavirus, le monde du sport a également fait sa part pour sortir des temps difficiles qu’une grande partie de la population mondiale est décédée au cours de ces mois.

Selon les données du rapport Strava 2020, la pratique de l’activité sportive s’est développée cette année malgré les restrictions. Du réseau social, qui compte déjà plus de 73 millions d’athlètes dans le monde, soulignen Au mois de mai, 30 millions de charges d’activité hebdomadaires ont été dépassées, un record d’entreprise, en plus d’augmenter le nombre d’activités enregistrées de 33%, qui dépasse les 1100 millions en 2020.

Concernant les données sur le territoire espagnol, Strava met l’accent sur la date du 2 mai, lorsque les Espagnols ont pu reprendre le sport dans les rues après près de deux mois confinés chez eux, devenant le jour avec le plus d’activité enregistré sur Strava en 2020.

Du réseau social, ils soulignent également l’adaptation des athlètes à la pratique du sport sans pouvoir quitter la maison, Depuis les activités intérieures multipliées par 4 en mars et avril, atteignant leur jour le plus chargé le 10 avril.

Michael Horvath, PDG de Strava, a fait le point sur la croissance des données de l’entreprise et la réaction des athlètes lorsqu’il s’agit de faire du sport. “Au cours d’une année aussi difficile, ce fut un privilège de connecter les athlètes à ce qui les motive et de les aider à trouver leur meilleure version. Les membres de la communauté ont partagé plus d’un milliard d’activités entre des marathons virtuels, des balades à vélo, des «everestings» ou des promenades matinales. Et avec lui, les athlètes du monde entier se sont encouragés les uns les autres en montrant que chaque effort compte et que les gens restent actifs. “

En l’absence de compétitions, les cyclistes ont cherché de nouveaux défis cette saison comme le ‘Everesting’, qui consiste à terminer une activité avec une chute positive similaire à la hauteur de l’Everest (8848 mètres) et que des athlètes de premier plan tels qu’Alberto Contador ont osé effectuer pour motiver d’autres athlètes, atteignant leurs sommets dans les mois de juin et juillet.