COVID-19 :

Le Boston Celtics-Miami Heat, qui devait être joué à 01h00 heure espagnole, est devenu le deuxième match de la NBA à être suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Le premier était le Houston Rockets-Oklahoma City Thunder le 23 décembre. Les Sixers-Nuggets de samedi étaient proches après que Philadelphie n’ait eu que huit joueurs actifs, l’un d’entre eux, Mike Scott, ne s’est pas présenté sur le terrain en raison d’une blessure.

Et à la surprise de tous, la cause était la franchise Floride et non la franchise Massachusetts, qui est apparue au TD Garden avec seulement huit joueurs, la limite établie pour ne pas suspendre le match: Tacko Fall, Aaron Nesmith, Payton Pritchard, Marcus Smart, Daniel Theis, Tremont Waters, Carsen Edwards et Jeff Teague.

Jayson Tatum, Jaylen Brown, Tristan Thompson, Semi Ojeleye, Grant Williams, Robert Williams et Javonte Green sont imprégnés de protocoles de sécurité sanitaire. Tatum et Robert Williams sont positifs pour la maladie. Kemba Walker et Romeo Langford, quant à eux, sont blessés.

Selon Shams Charania, le problème est survenu lorsque l’un des tests que les joueurs de Heat devaient réussir a donné un résultat non concluant. Autrement dit, ni positif ni négatif. Cela a laissé Miami avec moins que le nombre magique en raison de la recherche des contacts.