La pandémie COVID-19 a provoqué la l’hygiène de nos mains est devenue une action primordiale pour protéger notre santé. Le masque et le gel hydroalcoolique sont devenus deux accessoires indispensables dans tous les domaines de notre vie. Pendant que nous travaillons, profitons de nos loisirs, faisons du sport avec nos enfants ou lorsque nous rendons visite à nos plus chers parents.

Il est plus que jamais nécessaire que nos mains soient exempt de bactéries et de germes, mais porter la bouteille de gel hydroalcoolique toujours avec vous est assez inconfortable. C’est pourquoi la solution parfaite est le nouvel accessoire indispensable de la nouvelle norme: les bracelets SafetyBand. .

C’est à propos de bracelets en gel désinfectant au design innovant et 100% espagnol développé par la firme Ankuda Union. Inspirés de la mission spatiale Apollo 11, ces bracelets comportent un système de capsule rechargeable écologique avec un gel assainissant, hypoallergénique et hydratant avec lequel la peau de nos mains sera toujours protégée et soignée.

Chaque capsule est destinée à plus de 25 dosages et une fois le gel terminé, il peut être remplacé par un autre rapidement, sans retirer le bracelet du poignet. En plus d’un design innovant, SafetyBand est présenté dans différentes couleurs et avec un étui qui protège et contient deux capsules de recharge de 10 millilitres et un Flacon de gel désinfectant de 100 ml pour remplir les capsules.

SafetyBand a pensé à tous les détails et a mis au point un bracelet discret et facilement combinable dans différentes situations de notre quotidien. Par conséquent, il est disponible en dix couleurs allant du noir classique au vert le plus gai, pour convenir à tous les styles.

SafetyBand, idéal pour tous les âges

Le bracelet SafetyBand est conçu pour tous les types d’utilisateurs mais, sans aucun doute, c’est un élément indispensable pour certains secteurs, comme le hospitalité et restauration; pour les professionnels qui travaillent dans attention directe au public et le personnel du colis et courrier. Ces groupes doivent utiliser le gel désinfectant en continu mais, dans de nombreuses occasions, ils n’ont pas accès au savon et à l’eau ou à d’autres produits pour se désinfecter les mains. Avec SafetyBand, vous aurez toujours le gel hydroalcoolique à portée de main, qui prend également soin Ph de votre peau.

Ce nouveau cliché de la nouvelle normalité est également extrêmement confortable pour nos aînés, l’un des groupes vulnérables au COVID-19. Avec les bracelets SafetyBand, vous êtes toujours protégé. La même chose se produit avec les enfants. Ils pourront se désinfecter les mains en permanence après chaque tâche qu’ils effectuent. Ils peuvent utiliser le bracelet à l’école, au bout du pauses, pendant qu’ils jouent avec ses amis ou pendant Activités extrascolaires auquel ils participent.

Bien qu’ils soient recommandés pour tous les âges, il est conseillé aux enfants moins de six ans sont encadrés par des adultes tout en portant le bracelet pour assurer une bonne application. Cependant, le gel désinfectant est fait avec composants haut de gamme et contient un agent amer inoffensif pour empêcher l’ingestion par les enfants.

SafetyBand: des garanties maximales en matière de santé

Après huit mois de dur labeur, SafetyBand est devenu le premier bracelet gel désinfectant breveté espagnol avec un système de désinfection des capsules qui a suivi les recommandations et les formulations dictées par le Organisation mondiale de la SANTE. Le liquide est composé à 70% d’éthanol et contient glycérine végétale de noix de coco et de soja et une concentration élevée de aloe vera, et est libre de parabens et paraffines.

La formulation est testé dermatologiquement pour prendre soin de la peau de tous les membres de la famille et aucun animal n’a été utilisé pour les expériences ou les tests, respectant ainsi la réglementation communautaire 2013/15 / CE. Dans une telle mesure, SafetyBand a un engagement envers l’environnement et la durabilité qui est convient aux végétaliens et aussi pour personnes coeliaques, puisque sa formule ne contient pas de gluten.

SafetyBand est présent dans le Musée du design de Barcelone après avoir passé avec succès l’étude technique du produit par le Jury. De plus, ce sera pendant une année entière dans les salles aménagées par le musée sur le thème Urgence! Dessins contre COVID-19.

Maintenant, vous pouvez vous protéger et protéger ceux que vous aimez le plus, achetez ici le bracelet exclusif en gel hydroalcoolique.

