Le nombre de morts du COVID-19 au Brésil est passé de 176 mille avec 664 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures

Selon le dernier bilan de la ministère de la Santé divulgué ce samedi, le nombre de morts atteint 176 628.

Les chiffres ont également augmenté pour les infections, avec 43 mille 209 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total d’infectés à 6 millions 577 mille 177.

Brésil C’est l’un des trois pays au monde les plus touchés par la pandémie, avec États Unis et Inde, et ces dernières semaines, il y a eu une augmentation des cas et des décès dus COVID-19[feminine, qui pour certains experts est considérée comme une repousse, sans que la première vague du virus dans le pays ne soit encore terminée.

Les données publiées par le gouvernement indiquent que la moyenne quotidienne des décès dus à un covid au cours des 7 derniers jours (569 décès) était en hausse de 19% par rapport à la moyenne mobile il y a deux semaines.

La même chose se produit avec les infections, où la moyenne quotidienne des sept derniers jours (42411 infectés) était en hausse de 45%, par rapport à la moyenne mobile il y a deux semaines.

Malgré les chiffres, les données officielles indiquent que 87% des personnes infectées se sont complètement rétablies de la maladie.

La situation affecte principalement dans 18 des 27 états du pays, où il y a eu une augmentation du nombre de décès, notamment Rio de Janeiro Oui Sao Paulo, la région la plus riche et la plus peuplée de Brésil, qui avec quelque 46 millions d’habitants reste l’épicentre de la pandémie dans le pays.

Entre vendredi et samedi Rio a enregistré 82 décès Oui 2626 nouveaux cas de COVID-19[feminine, avec ce qui est déjà plus que 23 mille vies perdu et proche de 371 mille depuis mars.

C’était le huitième jour avec une augmentation significative de la moyenne mobile des cas et 83 pour cent des Unités de soins intensifs (UTI) du service public de santé, sont repris.

rivière enregistre une augmentation de 56 pour cent en nombre d’infectés, par rapport à il y a 14 jours.

La situation en Sao Paulo, où COVID-19[feminine part déjà près de 43 mille morts Oui 1,9 million d’infections, a également les autorités en alerte, donc cette semaine gouvernement Il a resserré à nouveau les restrictions pour empêcher la propagation du virus.

Parmi les règles établies par les autorités cette semaine, est celle qui limite 10 heures l’exploitation de magasins avec un maximum de 40% de leur capacité.

Cependant, ce samedi, 20 jours de Noël, les entreprises populaires éclatent dans la capitale de São Paulo.

