COVID-19 :

Le Brésil a enchaîné cinq jours de suite avec plus d’un millier de morts par jour et dépassé 216 mille victimes, a fait savoir le gouvernement ce samedi

Brésil, l’un des pays les plus touchés par la pandémie au monde, enregistré au cours des dernières 24 heures 1202 nouveaux décès pour COVID-19[feminine, qui a conduit à cinq jours consécutifs avec plus d’un millier de morts par jour et plus de 216 mille victimes, a fait savoir le gouvernement ce samedi.

Selon la dernière newsletter du ministère de la Santé, Le Brésil a également enregistré 62 000 664 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, ce qui s’est terminé cinq jours de suite avec plus de 55 000 cas quotidiens et a dépassé 8,8 millions de personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le géant latino-américain, qui depuis décembre fait face à une deuxième vague de pandémie, accumule 216 mille 445 décès et huit millions 816 mille 254 infections depuis le premier cas enregistré par le pays le 26 février de l’année dernière et le premier décès le 12 mars .

De tels chiffres confirment le Brésil comme l’un des épicentres mondiaux de la pandémie et comme le deuxième pays avec le plus de décès dans le monde du COVID-19 après les États-Unis et le troisième avec le plus de cas après la nation nord-américaine et l’Inde.

Avec plus d’un millier de décès quotidiens enregistrés depuis mardi, le nombre moyen de décès au cours des 14 derniers jours est passé à 986 par jour ce samedi, avec un bond de 16,7% par rapport à la moyenne d’il y a deux semaines (845 décès quotidiens le 9 janvier ) et 35% par rapport à il y a un mois (730 décès par jour le 23 décembre).

Concernant les infections, la moyenne des 14 derniers jours est passée ce samedi à 52880 cas quotidiens, ce qui représente une croissance de 21,3% par rapport à la moyenne mesurée il y a deux semaines (43590 infections quotidiennes au 9 décembre ).

Malgré le nombre élevé de décès et d’infections, le gouvernement a signalé que 7,63 millions de patients qui ont contracté la maladie se sont déjà rétablis, ce qui représente 86,5% de tous les cas, et que 971 mille 371 autres sont toujours sous observation médicale (près de 11 pour cent).

2,5% de ceux qui contractent le COVID-19 au Brésil meurent

Ces chiffres indiquent que le taux de mortalité par COVID-19 au Brésil est de 2,5% des personnes infectées et que le taux de mortalité atteint 103 décès pour 100000 habitants et celui des infections à 4195 cas pour 100 mille habitants.

L’augmentation de la moyenne quotidienne des décès et des infections a coïncidé avec le début ce samedi de la campagne de vaccination avec les deux millions de doses du vaccin développé conjointement par le L’université d’Oxford et le laboratoire anglo-suédois arrivé vendredi au Brésil depuis l’Inde.

Le pays avait déjà commencé sa campagne de vaccination contre la coronavirus avec six millions de doses de l’antidote développé par le pharmaceutique chinois Sinovac et ce même samedi a commencé à distribuer les deux millions de vaccins Oxford dans tout le pays.

Le premier à recevoir ce vaccin au Brésil, dans un acte symbolique en Rio de Janeiro, étaient l’épidémiologiste Margareth Dalcomo, l’un des symboles des enquêtes sur le covid dans le pays, et l’infectologue Estevao Portela, chercheur de Institut national des maladies infectieuses Evandro Chagas et aussi l’un des médecins qui mène la lutte contre la pandémie.

Aussi ce samedi le maire de la ville de Porto Velho, capitale de l’Etat amazonien de Rondonia, a admis que son système de santé était tombé dans l’effondrement total en raison du manque de lits pour soigner les patients atteints de covid et a prévenu qu’il était proche d’une “tragédie humanitaire” similaire à celle de Manaus.

Aujourd’hui, tout le monde suit ce qui se passe dans Manaus, mais nous sommes très proches de vivre ici, dans la ville de Porto Velho et dans tout l’État de Rondonia, une tragédie humanitaire », a déclaré le maire Hildon Chaves lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a demandé de l’aide pour que, comme cela s’est produit à Manaus, certains des patients atteints de covid dans sa municipalité soient transférés vers d’autres villes.

Manaus, la plus grande ville d’Amazonie, souffre d’un grave effondrement de santé depuis plusieurs jours en raison du manque de lits dans les hôpitaux pour les patients atteints de COVID-19 et d’oxygène pour ceux qui ont dû être connectés à des ventilateurs mécaniques.

Ils demandent que le ministre fasse l’objet d’une enquête pour effondrement à Manaus

Précisément à cause de l’effondrement de Manaus, le Procureur général de la République Aujourd’hui, il a demandé à la Cour suprême d’ouvrir un processus d’enquête sur le ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, en raison d’éventuelles omissions pour faire face à la grave crise sanitaire Amazon.

La gestion interrogée du président brésilien, Jair BolsonaroFace à la pandémie, elle a également conduit des milliers de manifestants, dans des caravanes de véhicules dans une cinquantaine de villes, à exiger que le Congrès ouvre un procès en destitution contre le président.

Pour les mouvements de gauche qui ont appelé les caravanes, le leader d’extrême droite est devenu un obstacle pour le Brésil pour surmonter la crise sanitaire actuelle, ainsi que les crises économiques et politiques, il est donc nécessaire de faire pression sur le Congrès pour le juger et discuter de votre éventuelle suppression.

Bolsonaro est l’un des dirigeants les plus négationnistes quant à la sévérité du covid, qu’il est venu appeler une «petite grippe»; s’oppose aux mesures de distanciation sociale et même à l’utilisation de masques, et insiste sur le fait que l’efficacité des vaccins n’est pas scientifiquement prouvée.

Selon une enquête publiée aujourd’hui par la firme Datafolha, 62% des Brésiliens pensent que la pandémie est incontrôlable dans le pays, contre 33% qui la jugent partiellement contrôlée et 3% qui la croient entièrement contrôlé.

La même enquête a montré que 78 pour cent des Brésiliens veulent être vaccinés contre le COVID-19, contre 17 pour cent qui ont déclaré ne pas avoir l’intention de se faire vacciner et 4 pour cent qui ont admis qu’ils ne savaient toujours pas.

Avec des informations d’.