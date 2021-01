COVID-19 :

Sao Paulo, Brésil . – Au milieu d’une résurgence dévastatrice du coronavirus dans certaines parties du Brésil, les responsables fédéraux de la santé du pays sud-américain ont finalement voté pour autoriser deux vaccins à usage d’urgence. Dimanche, l’agence de régulation brésilienne Anvisa a approuvé le vaccin Oxford / AstraZeneca et le vaccin Coronavac.

Quelques minutes plus tard, Monica Calazans, une infirmière noire du centre-ville de São Paulo, est devenue la première Brésilienne à être vaccinée. Calazans, qui présente un risque élevé de complications du Covid-19 et travaille dans une unité de soins intensifs (USI) qui était à 90% ou plus de sa capacité depuis avril, a fondu en larmes avant de recevoir l’injection de Coronavac.

“Ils ne savent pas ce que cela signifie pour moi”, a-t-il déclaré au gouverneur de l’État de São Paulo, João Doria.

Le Brésil, pays le plus touché de la région

Le Brésil est le pays le plus touché par le covid-19 en Amérique latine. Il a enregistré plus de 8 millions de cas et plus de 200 000 décès dus au coronavirus. Alors que plusieurs de ses voisins ont déjà approuvé l’utilisation des vaccins, le Brésil semble être à la traîne malgré ses antécédents reconnus en matière de santé publique et de vaccination.

Le vaccin Coronavac, développé par la société chinoise Sinovac, est désormais autorisé à utiliser 6 millions de doses importées. Il a une histoire dans l’État de Sao Paulo, où le Butantan Institute a mené des essais cliniques de phase 3 du vaccin. Le butantan produira également des doses futures.

Cependant, Coronavac a montré un faible taux d’efficacité moyen de 50,4%, juste au-dessus du minimum de 50% fixé par l’Organisation mondiale de la santé. Ce nombre, qui tombe bien en dessous des 78% précédemment annoncés, a soulevé des questions sur la véracité des données et alimenté le scepticisme quant à l’apparent manque de transparence concernant les vaccins chinois.

Le rapport technique d’Anvisa qui a donné le feu vert à Coronavac souligne que l’agence avait également pris en compte l’urgence due à l’augmentation vertigineuse des cas de covid-19 au Brésil et “l’absence d’alternatives thérapeutiques”.

Il recommande également que le vaccin soit surveillé. Il indique que le Butantan Institute n’a pas fourni de données importantes de son étude de phase 3, telles que la durée de protection offerte par le vaccin et ses effets sur les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidités et d’autres groupes de patients.

Doria s’est engagée à mettre les vaccins développés dans l’État à la disposition du ministère fédéral brésilien de la Santé pour une distribution nationale.

‘Jour V’

«Aujourd’hui, c’est le jour V. C’est le jour du vaccin, c’est le jour de la vérité, c’est le jour de la victoire, c’est le jour de la vie», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après l’approbation des vaccins. Ce fut un coup dur à la réticence du ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, à s’engager sur une date de début de vaccination nationale, qui, selon lui, commencerait “le jour J et H.”

Le vaccin Oxford / AstraZeneca, qui a montré une efficacité moyenne de 70,4% dans les essais préliminaires de phase 3, a également été approuvé pour l’utilisation de 2 millions de doses, à importer du Serum Institute of India par la Fondation Oswaldo Cruz du Brésil (Fiocruz).

Fiocruz a signé un accord pour acheter et produire le vaccin avec le géant pharmaceutique AstraZeneca en juin. Après des retards successifs, le gouvernement brésilien a signé un contrat de 256 millions de doses en octobre et a annoncé qu’il recevrait la première en décembre.

Après une nouvelle série de retards, Fiocruz s’attend à recevoir le premier envoi fin janvier.

Rodrigo Pedroso de CNN a rapporté de São Paulo et Caitlin Hu de New York.