COVID-19 :

Le Brésil reste le deuxième pays avec le plus de décès dus au COVID-19 dans le monde et le troisième avec le plus de cas

Brésil ce vendredi a passé le 180 mille morts pour le nouveau coronavirus COVID-19[feminine, alors que les cas confirmés dépassent déjà 6,8 millions dans le pays, selon le ministère de la Santé.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, le ministère a noté que le bilan total des morts s’élève désormais à 180 437, après le record de 672 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, et le nombre d’infections à 6 millions 836 mille 227, après les 54 mille 428 nouvelles infections signalées.

Brésil, avec ses 210 millions d’habitants, demeure ainsi que le deuxième pays avec le plus de décès par COVID-19 dans le monde, après que États Unis, et le troisième avec le plus de cas, après les États-Unis et Inde.

Après une phase relativement calme, les derniers chiffres brésiliens confirment la forte hausse des décès et des cas dus à COVID-19[feminine enregistré dans les derniers jours dans le pays.

Pour cette raison, les États et les municipalités ont une fois de plus resserré les mesures pour contenir le virus, comme c’est le cas de Sao Paulo Oui Rio de Janeiro, deux des régions les plus peuplées et les plus durement touchées par la pandémie qui a été déclarée en mars de cette année.

La taux d’incidence, à son tour, était situé aujourd’hui à 3 mille 253 personnes infectées tous les 100 mille individus, tandis que le taux de mortalité était de 86 décès pour 100 000 individus.

Il Ministère a également rapporté que 5 millions 954 mille 745 personnes se sont déjà rétablies du coronavirus, ce qui représente 87,1% du total infecté, tandis que 701 000 45 autres patients sont toujours sous surveillance médicale.

Sao Paulo interdit la vente d’alcool la nuit

La Gouvernorat de Sao Paulo, la région la plus peuplée de Brésil avec quelque 46 millions d’habitants, a annoncé ce vendredi que le vente de boissons alcoolisées sera interdit dans les bars, restaurants et magasins après 20h00, et celle de Rio de Janeiro a adopté des mesures pour limiter le nombre de personnes qui se rendent sur ses plages et ses aires de loisirs, sans toutefois en interdire l’accès.

Pour sa part, l’état de Mato Grosso do Sul (centre-ouest) a déclaré un couvre feu à partir de lundi prochain et cela empêchera la population de sortir entre 22 heures et 5 heures du matin pendant deux semaines, après l’effondrement de son système de santé.

Bien que le ministère de la Santé a nié que Brésil font face à une deuxième vague de pandémie, gouvernements régionaux ils ont admis ce vendredi que la pandémie a éclaté au cours des deux dernières semaines et cela exerce une forte pression sur la capacité du système de santé.

Les experts consultés par Efe ont attribué l’augmentation exponentielle de contagions et les décès ces derniers jours au «relâchement complet» des mesures de distanciation sociale et au manque de gestion du gouvernement fédéral des Jair Bolsonaro, l’un des dirigeants les plus sceptiques sur la COVID-19[feminine.

Ils estiment également que la tenue des élections municipales, les 15 et 29 novembre, a également servi de promoteur de la repousse dans tout le pays.

Avec des informations d’.