Le Brésil enregistre 46 mille 696 nouvelles infections, ce qui porte le total des cas confirmés à 7 millions 365 mille 517

Brésil a ajouté 961 nouveaux décès de COVID-19[feminine au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès à 189 220, alors que le nombre de personnes infectées est d’environ 7,4 millions, a rapporté mercredi le gouvernement.

O @minsaude prépare la logistique de distribution des vaccins contre # Covid19. Hoje (23 ans), ou le ministre Eduardo Pazuello et sa délégation visiteront les installations du centre de distribution logistique (CDL), à Guarulhos / SP. pic.twitter.com/54TZxeleql – Ministério da Saúde (@minsaude) 23 décembre 2020

Selon le bulletin quotidien publié par le ministère de la Santé, le dernier jour, les autorités ont été informées en plus de 46 mille 696 nouvelles infections, ce qui a porté le nombre total de cas confirmés à 7 millions 365 mille 517.

Les autorités enquêtent également sur 2335 autres décès suspects en raison de leur possible relation avec le SRAS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19[feminine.

Brésil, avec ses 210 millions d’habitants, se confirme ainsi que la deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de décès dans le sillage du coronavirus, derrière États Unis, et le troisième avec le plus infecté, après la nation nord-américaine et Inde.

De la même manière, les chiffres montrent le accélération de la pandémie dans le pays d’Amérique du Sud, qui a enregistré une nette tendance à la baisse depuis plusieurs semaines.

La taux de mortalité dans ce pays ce mercredi, il était de 90 décès pour 100 000 habitants, alors que l’incidence était de 3 505 personnes infectées pour 100 000 personnes.

O CDL a une superficie totale de 36 mille m². C’est un lieu pour l’armazenamento et la distribution de deux fournitures stratégiques pour la santé, telles que des vaches, des produits sanguins et d’autres médicaments. Lors d’une pandémie, exceptionnellement, il concentre également les équipements de protection individuelle (EPI) et les respirateurs. pic.twitter.com/VZuxC7ok77 – Ministério da Saúde (@minsaude) 23 décembre 2020

Selon Ministère, 87% des personnes infectées sont déjà rétablies COVID-19[feminine au Brésil, ce qui représente 6 millions 405 mille 356 personnes.

De même, 770 941 autres patients diagnostiqués avec la maladie sont toujours sous soins médicaux.

L’Etat de Sao Paulo, la plus peuplée du Brésil avec 46 millions d’habitants, reste la région avec le plus grand nombre absolu de cas (1,4 million) et de décès (45 576).

L’Etat de Rio de Janeiro, avec 24 mille 773 décès, et le nombre d’infections est escorté par l’état de minas Gerais, avec 510 000 219 infectés, tous deux dans la région du sud-est.

Au milieu de la croissance augmenter les deux contagions à partir du décès, la plupart des États et municipalités brésiliens ont imposé de nouvelles mesures distanciation sociale et la circulation, pour tenter d’arrêter l’avancée du coronavirus au milieu de la fêtes de fin d’année.

Avec des informations d’.