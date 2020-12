COVID-19 :

Un tribunal de Madrid a accepté l’accusation portée contre le Secrétariat général des établissements pénitentiaires pour sa gestion de la pandémie en prison, qui a également été secondée par le parquet, qui voit les mêmes signes de négligence lorsqu’il s’agit de surveiller les travailleurs de les prisions. Depuis le 14 mars, il y a eu presque 1000 cas de Covid parmi les effectifs des agents pénitentiaires et plus de 700 parmi les détenus.

La pandémie de Covid-19 a laissé une traînée de victimes dont les dimensions n’ont pas encore été calibrées, peu importe la durée des mois. Cependant, dans certains endroits, l’incidence de la maladie, le risque de contagion et la situation engendrée par les restrictions imposées par le gouvernement ont été vécus d’une manière particulièrement dure que dans d’autres. Et s’il y a un endroit où la pandémie a été extrêmement dure et compliquée, c’est sans aucun doute la prison.

Depuis quelque temps, les responsables pénitentiaires dénoncent, de manière particulièrement active, le collectif Tu Abandono Me Can Kill, la situation carcérale fragile vécue pendant les mois les plus durs de la détention. La suspension des visites dans les prisons des proches des détenus représentait une situation difficile pour un corps de fonctionnaires qui, avec une précarité absolue des moyens et sans montrer la figure de l’autorité, au sein de la prison devait faire face à la conséquences d’avoir une population carcérale à qui on a interdit la nuit de voir sa famille et qui a soudainement perdu l’accès à l’une des clés de la paix sociale dans les prisons: la drogue.

En détention, il n’y avait pas de transit de personnes dans la prison et si les personnes n’arrivaient pas, la drogue qu’elles introduisaient non plus. Résultat? Altérations, combats et confrontations avec les officiels au quotidien. Si le quotidien dans les prisons est déjà difficile, il est difficile de penser comment les fonctionnaires l’ont dépensé lorsqu’il s’agit de réduire ces comportements avec le risque inhérent de contagion que comporte le contact physique avec les détenus. Et c’est précisément l’objet de la plainte dont OKDIARIO a eu connaissance.

Pas de masque pour ne pas alarmer

Selon TAMPM «pendant la première vague de la pandémie et une partie de la seconde, les travailleurs pénitentiaires on ne nous a pas fourni de masques adéquates pour l’accomplissement de notre travail en prison, et les travailleurs eux-mêmes doivent les faire sortir de chez eux, même au risque d’être classés ». Des fichiers déposés? Pourquoi? Pour obtenir des masques avec de l’argent de votre poche? Non. Des sources du TAMPM assurent à ce journal que le slogan dans les prisons pour les travailleurs était de mener à bien leur journée de travail sans masque ne pas alarmer la population carcérale et provoquent ainsi de nouveaux incidents. En fait, ils assurent de cette association que dans les mois de mars et avril la fourniture de masques et de gants était très rare, et dans de nombreux centres inexistante.

Si la stratégie a consisté à contenir les contagions en même temps que la peur, les statistiques officielles que gère lui-même le Secrétariat général des établissements pénitentiaires montrent que la politique de confinement du Covid en prison a été en apparence aussi bon marché qu’inefficace. Les données officielles auxquelles ce journal a eu accès en date du 2 décembre indiquent que depuis le 14 mars, 923 fonctionnaires de prison ont été infectés par Covid, dont quatre sont malheureusement décédés. Actuellement, 145 de ces cas sont actifs. Au total, 103 sont sous observation médicale ou en quarantaine. Mais c’est que les détenus n’ont pas fait beaucoup mieux. 730 infectés, trois décédés, 158 sont actifs. Au total, 436 sont sous surveillance médicale ou en quarantaine.

Depuis le 14 mars 2020, dans les prisons espagnoles plus de 1650 cas Covid. 7 d’entre eux ont fini par mourir.

Ces contagions ont-elles été évitées? Certainement pas, mais ils auraient pu être atténués, et il y a l’esprit de la plainte maintenant acceptée et soutenue par le Bureau du Procureur. Les responsables non seulement dénoncent l’absence d’EPIS en prison, mais ils assurent aujourd’hui que “la réalisation de tests préventifs pour les travailleurs c’est résiduel. La compagnie d’assurance accidents qui assure la prévention des risques professionnels ne les réalise pas, à la connaissance du secrétariat général des établissements pénitentiaires, comme en témoignent les diverses notifications que ladite mutuelle a faites au secrétariat général sans qu’une solution alternative ait été mise en place à cet égard. ». OKDIARIO a pu vérifier l’existence et la véracité des communications susmentionnées.

Les travailleurs veulent maintenant à travers cette plainte reconnaître le manque de protection qu’ils sentent avoir souffert des instances supérieures et se rappeler qu’il est inutile d’être qualifié de travailleur essentiel s’ils ne sont pas dotés de mesures de protection et de diagnostic qui les aident à effectuer son travail avec les prisonniers.