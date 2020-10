COVID-19 :

On s’attend à moins d’investissements dans de nouvelles entreprises, bien que les fonds se concentrent sur le renforcement de ceux qu’ils ont déjà dans leurs portefeuilles et sur leur réinjection de capital.

Par Marco Payán

La croissance des investissements dans les entreprises par le biais du capital-risque a atteint un niveau record l’an dernier.

En Amérique latine, il y a eu 4,6 milliards de dollars d’investissements et c’était la quatrième année avec des augmentations de plus de 100% des montants de capital dédiés aux entreprises.

Ceci est indiqué par l’étude de Lavca (Association for Private Capital Investment in Latin America), qui prévoit qu’en raison de la contingence de la pandémie COVID-19, la croissance ne sera pas aussi agressive cette année dans son analyse de l’écosystème.

Cependant, les accords antérieurs à mars, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie, sont toujours en cours selon Liliana Reyes, directrice d’Amexcap (Asociación Mexicana de Capital Privado, AC).

La crise déclenchée par la pandémie a perturbé certaines chaînes de valeur, mais les projets de capital-risque semblent se poursuivre.

C’est un moyen dans lequel les commanditaires (LP) engagent leur argent afin que les fonds ouvrent des instruments avec une certaine somme d’argent à investir.

Amexcap a promu un accord déjà signé par plusieurs parties (qui reste ouvert à davantage d’organisations) afin que ses alliés et non-alliés remplissent leurs contrats. Tout comme il y a une crise dans les chaînes d’approvisionnement, la même chose pourrait se produire avec le capital.

Mais dans le confinement total, il y a des événements tels que le désinvestissement de la montagne Nazca de Kavac, donnant à ses investisseurs les bénéfices correspondants, ce qui montre que les négociations qui avaient été préalablement convenues sont toujours en cours.

Avec l’inertie des investissements de l’année dernière et des fonds étrangers dans la région tels que Softbank et Goldman Sachs, l’écosystème entre dans la crise sanitaire avec des atouts mais aussi avec de grands défis, selon les entretiens ci-dessous.

Les temps de grandir à tout prix ont cessé. Les nouvelles entreprises devront se concentrer sur des fondamentaux plus solides, ce qui, dans de nombreux cas, signifie être rentable plus tôt. Il ne s’agit plus de grandir pour grandir.

Héctor Sepúlveda et Jaime Zunzunegui, associés directeurs de Mountain Nazca

La star de ces dernières semaines a été le départ de Kavak par Mountain Nazca. L’un des fonds principalement axé sur les start-ups a procédé au désinvestissement de la startup pour la vente et l’achat de voitures d’occasion. C’est la première fois qu’un fonds de capital-risque mexicain retourne 100% du capital plus les revenus aux investisseurs.

La pandémie pourrait les affecter en ayant un fonds actif, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore clôturé tous les investissements dans les entreprises, mais les deux partenaires conviennent qu’il est plus facile de demander de l’argent juste après avoir rendu un investissement précédent.

«Une bonne partie de nos fonds provient de personnes à qui nous rendons l’argent», déclare Héctor Sepúlveda. De plus, il détient 70% des fonds actifs.

Ils admettent qu’il sera plus difficile de lever des capitaux pour un fonds ultérieur. Pour Sepúlveda, la situation change: les family offices mexicains n’investiront plus autant et Afores ne peut pas faire grand-chose.

Ceux qui en principe continueront à investir sont des fonds étrangers, tels que General Atlantic et Softbank, qui ont acquis Kavak dans le cadre d’une transaction d’environ 50 millions de dollars, l’une des plus juteuses.

Liliana Reyes, PDG d’AMEXCAP

Pour Liliana Reyes, l’important dans l’environnement du capital-risque pour les startups est de ne pas se laisser distraire par les imprévus.

Il s’agit de prouver que c’est un moyen de financer des projets à long terme et c’est pour cette raison qu’il a proposé un accord comme un appel à honorer des engagements en crise ou en dehors de celle-ci.

«Les ressources dont disposent les fonds sont déjà assurées, leur défi est de les placer. L’argent est engagé entre les investisseurs et les gestionnaires, et retourner chercher (de l’argent) continue d’être un défi ».

L’une des tentations, très désapprouvée par les participants, est que, comme certaines entreprises ont besoin de liquidités pour survivre, ceux qui souhaitent les acquérir devraient rechercher une valorisation moins élevée.

Amexcap a mené une enquête auprès de ses membres et est parvenu à la conclusion qu’ils n’ont pas profité du manque de liquidité pour faire baisser les valorisations.

Cependant, cela ne garantit pas que les entreprises ont dû s’adapter à la fermeture. Ce qu’ils ont fait, ajoute Reyes, c’est de créer des synergies, en particulier avec d’autres startups sous le même fonds leader. “Maintenant, ils soutiennent leurs propres entreprises sans exclure des investissements attractifs.”

Les synergies qu’il évoque sont à l’image de celles qu’Urbvan, le service dédié au transport du personnel vers leurs lieux de travail, a établi avec d’autres startups. Pendant l’emprisonnement, ils ont retiré des sièges de leurs unités pour les utiliser avec les expéditions du dernier kilomètre pour des services tels que Justo et d’autres qui nécessitent de ramener de la nourriture à la maison.

Eduardo Clavé, associé gérant de DILA CAPITAL

Compte tenu de la fermeture d’activités jugées non essentielles, certains projets de Dila Capital ont souffert de l’évolution du marché.

Eduardo Clavé, l’un de ses associés gérants, s’est consacré à deux aspects: «D’abord, voir leurs flux assumer des scénarios catastrophiques pour comprendre la piste des entreprises, c’est-à-dire combien il leur reste dans la boîte pour survivre», puisque de nombreuses startups ont le modèle de perdre de l’argent mais de se développer de manière agressive sur le marché.

L’autre point auquel il a prêté attention était de les aider à générer des revenus. “Le mérite revient aux entrepreneurs, pour la flexibilité et la créativité nécessaires pour faire des choses différentes.”

Ils ont profité du réseau qui s’est formé autour des mêmes entreprises, à la recherche des meilleures pratiques pour ces moments, du bureau à domicile, de la réduction des coûts, des idées commerciales ou des idées de développement ».

L’une des alternatives pour Clavé a été de rechercher le soutien des banques de développement, de trouver des lignes de crédit et même un fonds de roulement pour leurs organisations. C’est en eux qu’ils continueront à investir grâce au fonds qu’ils ont aujourd’hui actif. “Nous sommes prudents et patients pour voir à quoi ressemblera la nouvelle norme et comment nous allons faire la meilleure allocation de capital au sein de nos entreprises.”

Mais Clavé n’exclut pas que même dans ce contexte, les entreprises dans lesquelles ils investissent offriront des opportunités intéressantes.

Fabrice Serfati, directeur général d’IGNIA

Le fonds de capital-risque Ignia n’a pas de nouveaux billets, c’est-à-dire de nouveaux projets dans lesquels investir.

“Seules les entreprises que nous avons déjà dans notre portefeuille et qui ont besoin d’un suivi ont eu l’investissement.”

Depuis mars, ils ont réalisé trois de ces investissements. Tout en travaillant à domicile (ils ont même arrêté de louer leur espace de coworking), tout en observant comment garder le plus d’argent dans les entreprises

C’est ainsi qu’il résume le panorama de leurs entreprises: ils ont actuellement 25 entreprises dont 16 n’ont pas de problèmes de liquidité; il y en a 13 qui lèvent des capitaux et tout va bien avec eux (on a déjà reçu 10 millions de dollars); Bien que deux ne disposent pas de suffisamment de liquidités, leurs investisseurs y injecteront davantage de ressources.

L’un des quatre autres “nous pensions qu’il allait échouer, mais il a conclu un contrat avec un client qui le maintiendra opérationnel.” Les trois autres vont probablement faire faillite, prévient-il.

Les entreprises qui vont progresser sont celles qui se concentrent sur certaines activités qui bénéficient de la quarantaine. Fabrice est convaincu que, son fonds étant diversifié, il sortira bien de cette crise.

Gustavo Huerta, fondateur de Bluebox

La logique de ceux qui gèrent des fonds de capital-risque est de communiquer que tout va bien, dit le fondateur du bureau de capital-risque d’entreprise Bluebox, mais la réalité n’est pas comme ça.

Selon Gustavo Huerta, tous les gérants de fonds ont parmi leurs entreprises celles qui continuent à gagner, celles qui sont en “hold” tant que dure le confinement et aussi celles qui n’ont aucune possibilité de rebond.

Le fondateur de Bluebox, un bureau qui relie les grandes entreprises pour créer des fonds d’investissement pour les startups, évoque un autre facteur contre pendant la pandémie pour l’écosystème du capital-risque: Nafin.

Les banques de développement investissent dans certains fonds de capital-risque, tout comme un commanditaire, principalement dans des fonds de démarrage mais avec des retards dans les décaissements.

“Si vous faites des appels en capital, ils ne vont pas aux appels.” Autrement dit, après s’être engagés à investir, au moment d’exiger de débourser l’argent pour l’investir, ils ne le font pas. Huerta parle en connaissance de cause, il a un fonds auquel ils ont contribué 50 millions de pesos.

Bien que plusieurs acteurs de l’écosystème aient fait pression au début de cette administration pour que Nafin ne cesse d’investir dans de nouvelles entreprises, il semble que ce soit un message fort de dire que le gouvernement fédéral n’investira pas davantage dans les entrepreneurs, même pas parce qu’il s’agit d’une banque de développement. dit le jeune homme d’affaires.

Une partie du problème qu’elle pose est que les engagements d’investissement précédemment pris avec d’autres partenaires et avec des entrepreneurs sont affectés.

Les gestionnaires de fonds doivent collecter ces fonds eux-mêmes ou impliquer de nouveaux partenaires. “Nous parlons de milliards de pesos.”

Ainsi, le confinement explique la position actuelle des gestionnaires de fonds actions.

Selon Gustavo Huerta, ce qui s’en vient dans un proche avenir, c’est que de nombreux propriétaires de fonds “choisiront de fusionner ou deviendront les dirigeants de grands fonds en Amérique latine”.

En tant qu’intermédiaire entre les grandes entreprises et les fonds qu’elles créent pour investir dans les petites entreprises, il affirme que l’investissement dans le capital-risque des entreprises n’a pas diminué. “Au contraire, ils ont davantage capitalisé sur les entreprises qui ont besoin de la meilleure technologie pour se développer qui a été soutenue pendant la crise.”

Ce texte fait partie du numéro de juin de Fortune en Español. Lisez le magazine complet ici.