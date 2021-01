COVID-19 :

. – Des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis s’entretiennent avec des responsables de la santé britanniques pour en savoir plus sur les données britanniques suggérant qu’une nouvelle variante du coronavirus pourrait être plus mortelle.

“Le CDC a contacté des responsables britanniques et examine leurs nouvelles données de mortalité associées à la variante B.1.1.7”, a déclaré samedi un responsable du CDC à CNN, en utilisant le nom scientifique de la variante. il a été vu pour la première fois au Royaume-Uni en novembre.

Un rapport britannique publié vendredi indique qu’il existe “une chance réaliste” que la nouvelle variante ait un taux de mortalité plus élevé que les autres variantes.

Bien que les données ne soient pas concluantes, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu ‘”il existe des preuves que la nouvelle variante … peut être associée à un degré plus élevé de mortalité”.

Variante trouvée dans 22 états américains.

Le modèle CDC montre que cette nouvelle variante, dont la diffusion est particulièrement rapide, pourrait devenir la variante prédominante aux États-Unis en mars.

Jusqu’à présent, seuls 195 cas de la nouvelle variante ont été détectés aux États-Unis, selon le CDC, mais les responsables de la santé publique estiment que de nombreux autres cas ne sont pas détectés. Des cas ont été trouvés dans 22 États, selon le CDC, et la Californie et la Floride en ont trouvé un nombre particulièrement élevé.

Jusqu’à présent, des études suggèrent que les vaccins actuels protégeront contre la nouvelle variante et que l’utilisation de masques, la distance sociale et l’hygiène des mains sont essentiels pour contrôler la propagation du virus.

Michael Osterholm, épidémiologiste et membre de l’équipe de transition des coronavirus du président Joe Biden, a déclaré qu’il avait examiné le rapport britannique, ainsi que d’autres données qui n’ont pas été rendues publiques, et est “convaincu” que la nouvelle variante est plus mortel.

“Les données s’accumulent, et certaines d’entre elles que je ne peux pas partager, qui soutiennent clairement que B.1.1.7 cause des maladies plus graves et plus de décès”, a déclaré Osterholm, directeur du Center for Infectious Diseases Research and Policy à l’Université de Minnesota. “Nous savons déjà que cette variante a augmenté la transmission, c’est donc une très mauvaise nouvelle.”

Un conseiller du CDC a déclaré qu’il serait idéal que les médecins américains puissent vérifier et voir comment les patients porteurs de la nouvelle variante se comportent par rapport aux patients infectés par d’autres variantes.

Cependant, le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center, a noté que cela pourrait être difficile car le séquençage génomique – le travail de laboratoire nécessaire pour détecter de nouvelles souches – n’est pas très robuste aux États-Unis. Uni.

“Notre capacité actuelle à déterminer si votre patient a cette nouvelle souche est très limitée, donc cela renforce vraiment l’idée que les autres pays ont beaucoup plus de capacités pour le faire que nous”, a déclaré Schaffner, membre du Comité consultatif pour CDC sur les pratiques de vaccination.

Le Royaume-Uni possède l’un des programmes de séquençage génomique les plus puissants au monde. Leur rapport fournit des détails sur plusieurs études comparant la gravité de la nouvelle variante avec les précédentes.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Patrick Vallance, a cité les données de mortalité, ajoutant que les preuves ne sont pas encore solides et que les données restent incertaines.

«Si vous prenez… un homme de 60 ans, le risque moyen est que pour 1 000 personnes infectées, on s’attend à ce qu’environ 10 meurent du virus. Avec la nouvelle variante, pour 1 000 personnes infectées, on estime qu’environ 13 à 14 personnes meurent », a-t-il expliqué vendredi.

“C’est le taux de changement pour ce type de groupe d’âge, une augmentation de 10 à 13 ou 14 sur 1 000 et vous verrez un type similaire d’augmentation relative du risque dans différents groupes d’âge également”, at-il ajouté.

Les analyses citées dans le rapport britannique comprennent celles de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, de l’Imperial College de Londres, de l’Université d’Exeter et de Public Health England.