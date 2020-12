COVID-19 :

Une nouvelle variante du coronavirus aurait une transmissibilité plus élevée 28:33

. – Les passagers voyageant vers les États-Unis en provenance du Royaume-Uni doivent être testés négatifs au COVID-19 avant de partir, ont annoncé jeudi soir les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). .

Les passagers doivent avoir un test PCR ou antigénique négatif dans les 72 heures suivant l’embarquement de leur vol du Royaume-Uni vers les États-Unis. Ils devront également fournir la documentation des résultats de laboratoire, soit sur papier, soit par voie électronique.

Les compagnies aériennes sont tenues de confirmer les résultats des tests avant le vol. Les passagers ne pourront pas embarquer s’ils refusent de passer un test ou ne fournissent pas de documentation.

L’ordre vient en réponse à une nouvelle variante du coronavirus qui serait originaire du Royaume-Uni et serait potentiellement plus transmissible. Depuis la découverte de la variante, plus de 40 pays ont restreint les voyages à partir du Royaume-Uni et, dans certains cas, également d’autres pays qui ont documenté des cas de la variante covid-19.

“Le 14 mars, le président Trump a publié une proclamation présidentielle pour suspendre l’entrée des ressortissants étrangers qui ont visité le Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours”, a déclaré le CDC dans un communiqué. «Cela a réduit les voyages aériens vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni d’environ 90%. Cette exigence de tests supplémentaires renforcera notre protection du public américain pour améliorer sa santé et sa sécurité et assurer des voyages internationaux responsables », a-t-il ajouté.

L’agence a déclaré que la commande sera signée vendredi et prendra effet lundi.

Problèmes liés aux variations du Covid-19 au Royaume-Uni

Les experts en génétique ont exprimé des inquiétudes préliminaires sur le fait que les vaccins COVID-19 pourraient être moins efficaces contre cette nouvelle variante. Pfizer et Moderna testent leurs vaccins pour voir s’ils fonctionnent contre la nouvelle variante.

Pfizer et Moderna testent leurs vaccins contre une nouvelle variante 0:38

La variante britannique du coronavirus n’a pas été identifiée dans les efforts de séquençage génétique aux États-Unis, a déclaré mardi le CDC. Mais c’est peut-être parce que le système de surveillance ne le fait pas.

“Cela pourrait être aux États-Unis, et nous ne l’avons peut-être pas encore détecté”, a déclaré lundi le sous-secrétaire à la Santé, l’amiral Brett Giroir.

Fauci dit que le pourcentage de la population qui doit être vacciné pour obtenir l’immunité collective pourrait être plus élevé

Plus d’un million de personnes aux États-Unis ont reçu la première dose du vaccin covid-19 au cours des 10 derniers jours. Mais des centaines de millions d’autres devront être vaccinés pour obtenir l’immunité du troupeau et finalement arrêter la propagation du virus.

Le Dr Anthony Fauci a estimé que 70 à 85% de la population doit être vaccinée contre le nouveau coronavirus pour obtenir l’immunité collective. Cet objectif est atteint lorsqu’une partie suffisamment importante de la communauté est immunisée contre le virus et qu’il est peu probable qu’elle se propage.

“Ceci est purement une estimation”, a déclaré Fauci. Je ne veux pas que quiconque devienne fou à ce sujet. Ce sont toutes des estimations », a-t-il ajouté.

Le chiffre le plus élevé de cette estimation est plus élevé que celui de l’estimation précédente de Fauci, qui avait déclaré que 70 à 75% de la population aurait besoin d’être vaccinée.

Plusieurs facteurs interviennent dans l’estimation du pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, notamment le taux de propagation du virus et l’efficacité du vaccin.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré son estimation “sans aucune raison impérieuse”. Il a expliqué qu’il avait fait sa dernière estimation après avoir considéré qu’un taux de vaccination de 90% était nécessaire pour contrôler la propagation de la rougeole.

“J’extrapole à partir de la rougeole, dont le vaccin est efficace à 98%”, a déclaré Fauci. “Mais (la rougeole est) une maladie incroyablement transmissible, encore plus transmissible” que le nouveau coronavirus, a-t-il expliqué.

Les vaccins Moderna et Pfizer sont efficaces à environ 95% contre le coronavirus.

Le calcul BioNTech

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a également soulevé cette semaine ses estimations de vaccination. Mardi, il a déclaré que la variante britannique du coronavirus pourrait obliger les pays à vacciner une plus grande proportion de la population, élevant la barre de l’immunité collective.

“(Sur) la question de l’immunité des troupeaux, il y a toujours une discussion autour de 60-70%”, a déclaré Sahin. “Mais si le virus devient plus efficace pour infecter les gens, nous pourrions même avoir besoin d’un taux de vaccination élevé pour garantir que la vie normale puisse continuer sans interruption”, a-t-il expliqué.

“Mais le taux de vaccination de 60 à 70% va vraiment changer la situation de manière drastique”, a ajouté Sahin. “Ce n’est pas que nous n’ayons pas à faire face à des épidémies si le virus devient plus efficace, mais il offrirait toujours une vie plus ou moins normale.”

Fred Pleitgen et Mary Ilyushina de CNN ont contribué à ce rapport.