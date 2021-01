COVID-19 :

WASHINGTON – Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont modifié leurs recommandations sur les vaccins contre le COVID-19, affirmant maintenant qu’il est possible de donner une dose du vaccin de la société Pfizer et la seconde doses avec le vaccin créé par la société pharmaceutique Moderna.

Le CDC a déclaré jeudi que le mélange de vaccins n’est acceptable que dans des “situations exceptionnelles”.

L’agence fédérale a en outre ajouté qu’une personne ne devrait pas recevoir la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus exactement un mois après la première, mais peut attendre jusqu’à six semaines au plus.

Si les vaccins sont mélangés, le CDC a recommandé d’attendre au moins 28 jours entre la première et la deuxième inoculations. La règle de base pour le vaccin Pfizer est d’attendre 21 jours entre chaque dose et 28 jours pour Moderna.

Le mélange de vaccins ne doit être effectué que s’il n’y a pas suffisamment de production pour que le patient reçoive la deuxième dose du même vaccin, ou si le patient ne sait pas quel vaccin il a reçu pour la première dose, a précisé le CDC.

Le CDC a déclaré que les vaccins ne sont pas interchangeables et qu’ils ne savent pas encore si le mélange des vaccins modifierait leur efficacité immunitaire.

Les nouvelles directives du CDC arrivent à un moment où les villes et les comtés du pays ont dû annuler des rendez-vous parce qu’ils n’avaient pas le nombre de doses nécessaires.

