COVID-19 :

Le travail de chaque infirmière est de prendre soin de ses patients. Ce métier, initialement professionnel, s’est transformé ces dernières années en un moyen d’obtenir un emploi rapidement, avec un bon salaire et un horaire de travail qui permet de concilier vie familiale et professionnelle. Malgré une certaine précarité, c’est une valeur sûre que ce jeune Américain a décidé d’entreprendre. Elle est devenue infirmière et a terminé ses études juste au début de la pandémie. Pour une personne d’une vingtaine d’années qui n’a jamais travaillé, toute la grandeur de l’emploi de ses rêves s’est effondrée. Face à une situation d’urgence, dans un pays comme les Etats-Unis, où les saines habitudes brillent par leur absence, l’image de cette jeune femme est rapidement devenue virale. L’avant et l’après de votre journée de travail pendant ces mois.

Après des mois de lutte contre Covid-19, cette infirmière prend une photo virale

Comment ça a commencé Comment ça va pic.twitter.com/cg32Tu7v0B – kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) 22 novembre 2020

Les toilettes semblent avoir un rôle clé dans une pandémie à laquelle nous sommes tous exposés. Ce sont des professionnels, qui comme le caissier du supermarché du coin ou le policier qui effectue des contrôles de vitesse, ont continué à travailler pendant ces mois. Les propriétaires de certaines entreprises qui ont dû fermer en raison de mesures sanitaires n’ont pas pu le faire. On ne reconnaît pas non plus les mères qui sont restées à la maison pour s’occuper de leur famille, enfermées pendant des mois au pied du canyon.

Tout le protagonisme est pris par les médecins et les infirmières qui de par leur profession sont en première ligne de feu. C’est quelque chose qu’ils ont choisi et qui va avec le titre, non seulement le salaire, mais aussi leurs tâches. De la même manière qu’un pompier risque sa vie pour sauver un homme ou une femme au milieu d’un incendie et ne décide pas de prendre une photo plus tard. Cette jeune femme d’une vingtaine d’années a décidé de le faire, elle a comparé une photo de son nouveau diplôme à une photo actuelle, les yeux fixés sur une série de problèmes auxquels elle est confrontée jour après jour.

Le fait de devoir porter des EPI. Une combinaison de protection spéciale, pas très différente de celle portée par un soudeur par exemple, à la différence que, dans ce cas, les températures auxquelles ils sont confrontés sont plus basses. L’infirmière montre les signes de cette lutte quotidienne à laquelle elle est confrontée. La pandémie a fait en sorte que certaines ailes d’hôpitaux se remplissent de patients atteints de coronavirus et d’autres maladies. Cette lutte qui peut devenir constante est devenue le pain quotidien des infirmières et des médecins qui travaillent dans ces lieux.

Le coronavirus a complètement changé la façon dont on voit les malades, l’infirmière dit que les décès seraient évitables, mais ne demande pas plus de ressources pour la santé, le poids de ses propos retombe sur une possible défense de chaque être humain. Quelque chose qui se produit à peine, face à un virus dont on sait peu de choses. Les scientifiques changent d’avis ou étudient à la même vitesse que le vent. Les enfants étaient contagieux, mais maintenant cela ne semble pas, l’immunité était temporaire, maintenant elle semble durer des années et donc, comme cette infirmière, pendant ces mois, le monde vit dans le chaos total.

Les États-Unis sont l’un des endroits au monde avec le plus grand nombre de morts par coronavirus. Avec une santé liée à l’assurance et un mode de vie considéré parmi les pires au monde, il a commencé à voir dans cette pandémie où il échoue. De nombreux points restent cachés ou ne sont pas tout à fait clairs. Dans les maladies qui affectent les gens, il y a certains facteurs qui influencent et qui laissent de côté l’un des aspects qui devraient être au centre de toutes les préoccupations, l’être humain lui-même.

L’être humain ou variable est perdu dans une pandémie, où seul l’ego compte. Il n’y a pas de professions meilleures ou pires, des gens qui souffrent plus ou moins. Dans cette pandémie, nous en subissons tous les conséquences. Les infirmières qui sont en première ligne et le propriétaire d’un restaurant avec 3 enfants qui n’a pas facturé depuis des semaines ce qui serait le sien en ce moment. La caissière du supermarché qui a servi les gens sans se cantonner, ayant sa famille à la maison.

Nous sommes tous victimes d’une pandémie. Il n’y a qu’une seule partie impliquée dans cette image, mais il en manque beaucoup d’autres. Des images dans le miroir de ces personnes qui ont vu leur santé se détériorer faute de pouvoir sortir dans la rue ou de ne pas interagir avec leurs amis, ces parents qui s’occupaient de leurs proches, des soignants et des enseignants. Si on avait pris une photo au début de tout ça et pendant l’accouchement ou le couvre-feu, peut-être que l’image virale de cette infirmière n’aurait pas été si populaire, il y aurait d’autres visages de cette pandémie, qui, en somme, appartient à tout le monde.