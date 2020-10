COVID-19 :

MEXIQUE – Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a rapporté ce mardi qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus SRAS-CoV-2, responsable du COVID-19.

Grâce à un message sur son compte Twitter, la responsable a déclaré qu’elle avait appris hier soir que son test était revenu positif.

“Je me sens bien, fort et je suis sous suivi médical” dans les services de santé publique, a expliqué le responsable.

Hier soir, j’ai été informé que j’avais été testé positif au COVID. Je me sens bien, fort et je suis avec le suivi médical de @SSaludCdMx et @incmnszmx Jusqu’à présent sans symptômes. Je continuerai à travailler et à coordonner toutes les activités à distance, avec le même effort que toujours.

– Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 27 octobre 2020