Le couvre-feu a été modifié par l’avancée de la pandémie à Madrid. Dans toute la communauté, vous devriez être chez vous à partir de 23h00 du soir. À ce moment, après le dîner, de nombreux chiens sont sortis pour la dernière fois avant de se coucher. Les animaux ne comprennent pas les horaires ou les virus, donc l’une des préoccupations de nombreux propriétaires est de savoir si sortir le chien est l’une des exceptions. Si vous avez un animal domestique et que vous vivez à Madrid, voici ce que vous devez savoir si vous devez sortir le chien après le couvre-feu.

Sortir le chien est une raison de force majeure après le couvre-feu à Madrid

Cette avance du couvre-feu n’envisage pas le fait de sortir le chien, bien que de nombreux propriétaires agissent de la même manière que lors du verrouillage en mars. À l’époque, on considérait que retirer le chien était un acte de force majeure. L’animal doit se soulager à l’extérieur du domicile pour assurer une bonne hygiène domestique.

De 23h00 à 6h00, la durée du couvre-feu le chien peut être sorti. Mais de la même manière que cela a été fait en mars, il ne faut pas baisser la garde. Être dans la rue le moins possible et prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir cette tâche et rentrer chez soi le plus rapidement possible. Ils sont uniquement autorisés à ouvrir des pharmacies, des établissements médicaux, des vétérinaires, des stations-service et ceux qui fournissent des services essentiels et urgents.

Aller acheter un médicament d’urgence ou travailler si vous faites partie des services essentiels est l’une des hypothèses qui vous permet de sauter le couvre-feu. Tant que cela peut être justifié. Pour le moment, le couvre-feu sera parfaitement balisé pour que personne ne quitte sauf cas de force majeure, parmi lesquels, bien que non prévu par la réglementation, les mêmes critères sont appliqués qu’en mars.

Les chiens peuvent continuer à sortir ensemble après le dîner pour une dernière promenade qui leur permet de dormir tout de suite. Sans avoir à mettre en place une place adaptée à vos besoins à la maison ou à rompre une routine essentielle de nos animaux de compagnie, nous ne violerons aucune réglementation. Madrid doit prolonger le couvre-feu, compte tenu de l’arrivée de plus de positifs et de la crainte d’un éventuel effondrement des services médicaux.

Dans cette troisième vague, le couvre-feu est le protagoniste. Un nouvel élément qui est venu pour rester, imitant le système de certains pays européens, qui, comme l’Espagne, recherchent des systèmes pour réduire le taux d’infections. C’est une mesure qui limite un droit fondamental de tout être humain, celui de pouvoir se déplacer librement. C’est la première fois dans l’histoire qu’elle est appliquée, privant des millions de personnes de liberté pendant quelques heures. La guerre contre le coronavirus a conduit à des situations qui, il y a quelques mois, auraient été inimaginables. Avec le débat ouvert sur l’heure de ce couvre-feu, nos animaux de compagnie ne souffriront pas tant, les êtres humains sont ceux qui doivent nécessairement rester à la maison.