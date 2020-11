COVID-19 :

Juan Cecilio Ruiz, plus connu comme Cecilio g, il devient tendance après avoir annoncé un retrait supposé du monde du piège en été. »Plus tard, il a supprimé son message. Et c’est que, à cette occasion, ce n’était pas à cause de sa musique, mais à cause d’une histoire qu’il s’est publiée à travers son récit personnel de Instagram.

L’artiste est apparu dans son post dans une voiture de métro la nuit, montrant son visage contrairement au reste des passagers, qu’ont-ils pris masques pour empêcher la propagation du coronavirus.

“J’adore être un danger pour la santé et le seul sans muselière. Au fait, je ne sais pas ce qu’ils vous ont mis dans la tête, mais il semble que si vous ne portez pas de masque en public, vous êtes une ventouse », a-t-il écrit à propos de la photo.

Supprimé l’image peu de temps après

Une fois et téléchargé l’image sur Instagram, malgré sa suppression peu de temps après, il est devenu critiqué sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Cecilio G a également été une tendance en raison des tweets qui jugent ses propos et son attitude, qui sont proches du déni.

Ce n’était pas la seule publication faite par le chiffon puis supprimée, mais plus tard, il a enregistré une vidéo dans laquelle il justifiait que “J’étais très ivre et ce commentaire était très inapproprié. D’accord ouais, c’était gili ** llas. Mais je veux mourir », dit-il.

Au final, Cecilio G a souhaité publier quelques mots où il réfléchit sur la vie et le coronavirus.

Capture de la réflexion de Cecilio G sur Instagram. Instagram (@ceegeecarieshoe)