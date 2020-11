COVID-19 :

Le chiffre d’affaires de l’industrie a chuté de 3,3% en septembre dernier Par rapport au même mois de 2019, un taux presque sept points supérieur à celui d’août (-10%) et bien plus modéré que l’effondrement historique d’avril, lorsque la paralysie quasi totale du secteur au cours de la première moitié du mois entraînait une baisse de ventes supérieures à 40%. Cependant, les effets de la crise des coronavirus continuent de frapper le secteur.

Avec l’automne septembre, le chiffre d’affaires des filières sept mois consécutifs de taux annuels négatifs en raison des effets de la crise sanitaire sur le secteur, selon les données publiées ce lundi par l’Institut national des statistiques (INE).

Cependant, en termes mensuels et en données corrigées de la saisonnalité et du calendrier, l’industrie a enregistré une progression de ses ventes pour le cinquième mois consécutif, bien que celle de septembre, estimée à 2,9%, ait été plus prononcée que celle d’août (+1 , 6%), bien que inférieur à Mai (+ 18,3%), juin (+ 17,9%) et juillet (+ 6,5%).

Les activités qui ont le plus augmenté leurs ventes par rapport au mois d’août sont les arts graphiques et la reproduction de média enregistré (+ 14,5%), la fabrication de produits pharmaceutiques (+ 12,1%) et l’industrie alimentaire (+ 4,8%).

Destination

Par destination économique des marchandises, les exportations vers les pays de la zone euro progressent de 5,6%, tandis que ceux correspondant au marché national ont baissé de 5,8 %% et le reste du monde de 0,3%.

Le chiffre d’affaires a augmenté dans quatre communautés autonomes: Aragon (10,9%), Galice (10,5%), Communauté valencienne (7%) et Cantabrie (0,1%). Cependant, il recule dans le reste, dominé par les îles Canaries (19,9%), les Asturies (19,7%) et la Región de Murcia (12,4%).