COVID-19 :

Mauvaise nouvelle pour l’emploi. Le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l’emploi a augmenté de 49 558 chômeurs en octobre (+ 1,3%). Avec cette hausse du chômage, le volume total de chômeurs a atteint le chiffre de 3 826 043 chômeurs fin octobre, en raison de l’impact de la crise des coronavirus sur le tissu économique espagnol.

Avec ces données, octobre de cette année serait la deuxième plus faible augmentation du chômage en octobre depuis 2007, selon les données publiées ce mercredi par le Ministère du travail et de l’économie sociale.

Selon la série historique, qui commence en 1996, le chômage a augmenté pendant tous les mois d’octobre. Sa plus forte hausse ce mois-ci a été enregistrée en 2008 – l’année où la crise financière a éclaté – où elle a augmenté de plus de 192 000 personnes.

Le chiffre du chômage pour octobre, comme cela s’est produit les mois précédents, n’inclut pas les travailleurs qui sont en suspension d’emploi ou dont les heures ont été réduites en raison d’un dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE), puisque la définition du chômage enregistré ne les considère pas comme des chômeurs.

Le chômage monte en flèche dans le secteur des services

Par secteurs, le chômage n’a diminué qu’en octobre bâtiment, où il recule de 365 personnes (-0,1%), et augmente dans le reste des secteurs, en particulier dans le prestations de service, avec 30 624 chômeurs de plus (+1,1%).

Des travaux ont également signalé que la Les dépenses au titre des prestations se sont élevées à 2606 millions d’euros en septembre, 53% de moins que le décaissement effectué en mai (5 508 millions d’euros), lorsque le maximum a été atteint. Les dépenses au titre des prestations issues de l’ERTE atteignent 12 000 millions d’euros de mars au 30 septembre.

Création d’emplois

Cependant, le marché du travail ressuscite lentement, même s’il est loin de revenir aux niveaux antérieurs à l’impact de la crise des coronavirus. La Sécurité sociale En octobre, il a gagné en moyenne 113974 cotisants par rapport à septembre (+ 0,6%), ce qui plaçait le nombre total d’employés à 18 990364 cotisants, selon les données du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations – portefeuille de José Luis Escrivá-, qui a souligné qu’il s’agissait du sixième mois consécutif au cours duquel le nombre moyen de membres a augmenté.

En termes désaisonnalisés et corrigés du calendrier, le système a ajouté 45365 contributeurs de plus en octobre, 0,2% de plus qu’en septembre, conformément à ce qui avait été avancé par le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, le week-end dernier.

Si l’on prend en compte les données du dernier jour du mois (donc pas en valeurs moyennes), le système a gagné 142 555 cotisants entre le 1er et le 31 octobre, malgré le fait que 45 569 affiliés de moins étaient enregistrés le dernier jour du mois.

Le ministère a souligné que plus de la moitié des affiliés perdus dans les moments les plus difficiles de la pandémie se sont déjà rétablis, c’est-à-dire dans les mois de mars et avril. Plus précisément, le 30 octobre, le système comptait 589 922 membres de plus qu’au 30 avril, lorsque le minimum de crise sanitaire était enregistré. Cependant, il y a encore 599 350 travailleurs à ERTE.