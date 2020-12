COVID-19 :

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a assuré ce mardi que l’organisation est prête pour des jeux olympiques «sûrs» qui se tiendra à Tokyo, et compte sur Panam Sports pour atteindre cet objectif et «construire un nouveau monde post-coronavirus».

“Nous avons vu la lumière au bout du tunnel sombre dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui”, a déclaré Bach lors de l’ouverture de la LVIII Assemblée générale de Panam Sports, tenu pour la première fois virtuellement. Lors de l’inauguration de l’assemblée de l’entité qui regroupe les 41 Comités Nationaux Olympiques d’Amérique du Nord, du Sud, du Centre et des Caraïbes, le plus haut dirigeant du CIO a reconnu que “rien n’est comme avant” et que le monde a changé.

“Mais nous pouvons affirmer que nous avons transformé la crise en opportunité”, a déclaré Bach, pour évoquer plus tard le fait que pendant la pandémie le “renforcement du rôle du sport dans la société a été constaté.” Aujourd’hui, Panam Sports et le CIO ont de magnifiques alliances pour construire un nouveau monde post-coronavirus. Nous sommes heureux d’avoir les partenaires fiables de Panam Sports. Rendez-vous à Tokyo », a déclaré Bach dans un message enregistré.

Panam Sports a ouvert mardi son Assemblée générale au cours de laquelle les 41 comités nationaux olympiques du continent américain passent en revue les grands événements sportifs à partir de 2021 et éliront leurs nouvelles autorités. L’assemblée est diffusée depuis Miami (Floride, USA), où le président de Panam Sports, le Chilien Neven Ilic; et le Secrétaire général, le Mexicain Ivar Sisniega. “Dans quelques mois, nous avons le grand défi des Jeux Olympiques. Nous sommes à la disposition du CIO. Ce ne sera pas facile, mais nous devons être positifs ». Ilic a déclaré à propos des Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020, qui en raison de la pandémie de coronavirus ont été reportés au 23 juillet de l’année prochaine.

Les organisateurs de cette compétition ont marqué mardi les 100 jours du départ du relais de la flamme olympique, qui parcourra les 47 préfectures du pays, avec un événement d’éclairage pour l’emblématique tour Skytree à Tokyo. La flamme partira de la préfecture de Fukushima le 25 mars de l’année prochaine et traversera les 46 autres préfectures du Japon pendant 121 jours. jusqu’à ce que le chaudron soit allumé au stade olympique de Tokyo le 23 juillet, lorsque les jeux d’été s’ouvriront et dureront jusqu’au 8 août 2021.

Le directeur de Panam Sports a déclaré que depuis mars, date à laquelle la pandémie de covid-19 a commencé, “L’un des plus gros problèmes a été la solitude de nos athlètes.” “Ils n’avaient pas l’habitude de ne pas pouvoir concourir et c’est la voie à suivre”, même si “il y a beaucoup d’incertitude”, at-il remarqué. Concernant le conclave virtuel de deux jours, Ilic a assuré qu’il aurait “adoré tenir cette Assemblée à Cancun (Mexique, où il était prévu de la tenir), mais la manière la plus responsable est celle-ci”.

Le premier jour, le rapport final des Jeux panaméricains 2019 à Lima sera connu et tout au long de la réunion, les rapports des Jeux panaméricains juniors à Cali et des Jeux panaméricains à Santiago seront présentés, ainsi qu’un rapport du comité d’organisation des Jeux. Olympique de Tokyo 2020. Le comité exécutif de Panam Sports pour 2020-2024 sera formé avec les élections des membres du groupe qui auront lieu le premier jour de l’assemblée. Le deuxième jour aura lieu les élections anticipées du président, des trois vice-présidents, du secrétaire général et du trésorier. Le président actuel Neven Ilic se présente, sans opposition, pour un second mandat.