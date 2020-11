COVID-19 :

La course au vaccin pour ralentir la propagation de la crise des coronavirus se poursuit. La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a demandé ce mardi à la société pharmaceutique PharmaMar Informations supplémentaires sur les résultats de l’essai clinique APLICOV-PC avec Aplidin (plitidepsine) pour le traitement des patients adultes atteints de covid-19, qui doivent être hospitalisés.

Auparavant, et à travers une réponse de la société le 30 octobre, à une première demande de la CNMV le 23 octobre, PharmaMar a déjà donné une réponse opportune et détaillée au douze questions requises par la CNMV, “De nature éminemment médico-scientifique, plus typique de l’Agence espagnole du médicament et des produits de santé (AEMPS)”, comme l’a souligné la société ce mardi.

Dans ladite réponse à la demande, il a fourni des informations et données sensibles et strictement confidentielles que sa publication à ce moment, selon la société, pourrait gravement nuire aux intérêts commerciaux de PharmaMar vis-à-vis de ses concurrents, ainsi que compromettre gravement sa diffusion dans des revues et / ou des conférences scientifiques qui exigent qu’elles n’aient pas été publiées auparavant.

“Les données préliminaires sont encourageantes”

Dans la réponse de mardi à la CNMV, la société a rappelé que “les données préliminaires sont très encourageantes” et qu’elle “entamera des conversations avec les agences de régulation pour définir le prochain étude de phase III registre de la plitidepsine chez les patients atteints de covid-19 nécessitant une hospitalisation ».

Comme il l’a expliqué, la réalisation d’une phase III nécessite un niveau d’investissement “très élevé” de la part de la société, de sorte que l’entreprise n’entreprendrait pas une phase III “s’il n’y avait aucune preuve de sécurité et efficacité, et la croyance qu’il peut être cliniquement significativement meilleur que le bras témoin.