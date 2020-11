COVID-19 :

Grand Rapids, Michigan . – Lorsque le coronavirus a frappé pour la première fois en mars, le Dr David Burkard s’est retrouvé à avoir certaines des conversations les plus difficiles de sa vie.

Il devait faire savoir aux patients qu’il était temps de dire au revoir à leur famille.

«Le plus difficile est de devoir être la personne qui parle au patient covid, qui dit:« Vous savez quoi? Il est temps d’appeler votre femme. Nous allons devoir mettre un tube respiratoire et il est temps pour vous de dire au revoir », a déclaré Burkard.

C’était un message que le médecin urgentiste devait transmettre à maintes reprises alors que la pandémie se propageait tout au long de l’été et des jours plus courts de l’automne.

Burkard, 28 ans, au cours de sa troisième année de résidence à Spectrum Health Systems à Grand Rapids, Michigan, a fait ce qu’il devait faire pour rester en sécurité. Il portait un équipement de protection au travail, un masque pendant son temps libre et maintenait une distance sociale, dit-il.

Il courait cinq jours par semaine, jouait et entraînait au volleyball, avait une alimentation saine et n’avait aucun problème sous-jacent majeur. S’il était infecté, pensa-t-il, ce serait bien.

“En fait, à un moment donné, je me suis dit:” Je veux attraper le virus et en finir avec “”, a-t-il déclaré à CNN. «Je pensais qu’il n’y avait aucune chance réelle que je doive être hospitalisée. Je suis un jeune homme en bonne santé.

‘Je ne pouvais tout simplement pas respirer’

Et puis vint la maladie et le résultat positif du covid-19.

Cela a commencé par de la fièvre et une toux, et Burkard se sentait mal, mais après trois jours, les choses se sont nettement améliorées. Il savait que les plus jeunes pouvaient être très malades à cause du virus, mais il semblait qu’il avait esquivé cette balle. Puis vint le sixième jour.

“Je sors du lit. Je suis allé faire un sandwich et je me suis déplacé un peu dans mon appartement et je n’ai pas pu reprendre mon souffle », a déclaré Burkard. Je ne pouvais tout simplement pas respirer.

Il a testé ses propres niveaux d’oxygène et savait, comme ses collègues quand il a appelé, qu’il devait être admis.

Il est allé dans son propre hôpital, où beaucoup de choses étaient familières, mais beaucoup étaient des choses nouvelles et terrifiantes.

L’isolement et la solitude d’entrer dans l’unité covid-19. La sensation étouffante d’être à bout de souffle. La peur. Tout était là, sans amis ni famille pour apaiser leurs soucis.

«Je suis littéralement au travail où j’ai beaucoup d’amis et de collègues et pas un seul d’entre eux ne pouvait venir me dire bonjour», a déclaré Burkard. “Je ne pourrais pas être plus reconnaissant aux infirmières, aux phlébotomistes et aux médecins qui ont continué à me traiter avec un sourire sous leurs masques.”

Burkard ne sait pas comment il a attrapé le virus, mais il sait que ce n’est pas une blague. Deux semaines après un test positif, elle ne peut toujours pas marcher sans avoir du mal à respirer.

Il est resté chez lui, où il a eu le temps de voir les réactions sur les réseaux sociaux à son diagnostic de ceux qui ne croient toujours pas à la réalité d’un virus qui a tué plus de 250000 Américains et infecté 11 millions de plus.

«Beaucoup de gens m’ont dit… que j’étais un canular. Quelqu’un m’a dénoncé sur Facebook comme étant un faux profil », a-t-il déclaré.

Il espère que certaines personnes réfléchiront à leur expérience.

Au lieu de simplement dire des choses méchantes derrière le clavier, imaginez ce que c’est d’avoir cette conversation avec quelqu’un que vous étiez en train de mettre un tube respiratoire dans sa gorge et qu’il ne pourra peut-être plus dire “ je t’aime ” à sa bien-aimée une fois de plus. “, m’a dit.

Burkard dit qu’il adore être médecin urgentiste et s’illumine lorsqu’il parle de retourner au travail. Cela devra attendre que vous soyez assez fort pour les changements intenses et exténuants. Pendant ce temps, il se sent coupable de savoir que ses collègues travaillent tellement dur que le coronavirus affecte de plus en plus de personnes.

Le taux de positivité au Michigan est passé à 11,6% cette semaine, selon l’Université Johns Hopkins. Leurs cas montent en flèche, tout comme leurs hospitalisations.

Burkard dit qu’il y a 300 patients Covid-19 à Spectrum Health, le principal système de santé de la région. C’est le maximum qu’ils ont depuis le début de la pandémie, ajoute-t-il.

L’entretien de Burkard avec CNN était la première fois qu’il quittait son auto-isolement dans son appartement après avoir quitté l’hôpital. Vous n’avez plus le virus, mais toute activité est encore très difficile.

«J’avais besoin de ça. C’est bon de revoir les gens », a déclaré Burkard, un peu essoufflé alors qu’il commençait à parcourir la courte distance pour rentrer chez lui.

Il a demandé à tout le monde de suivre les recommandations: rester à la maison, porter un masque, se distancer socialement à l’extérieur et sauter le rassemblement de Thanksgiving pour sauver des vies et célébrer plus tard.

Et il espère pouvoir servir d’avertissement.

“Il y a beaucoup plus que nous ne savons pas sur ce virus”, a déclaré Burkard. “Ne prenez pas de risque, peu importe votre santé.”

Jake Carpenter de CNN a contribué à ce rapport.