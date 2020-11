COVID-19 :

le gouvernement continuer à entourer opacité tout ce qui concerne sa gestion du coronavirus. Si vous deviez déjà admettre que le groupe d’experts pour évaluer le changement de phase n’a jamais existé, le ministère de la Santé qui dirige Salvador Illa dit maintenant que n’a pas de procès-verbaux de ses réunions avec le Comité technique anti-Covid, le principal organe interministériel qui surveille l’évolution de la pandémie.

Ce comité anti-Covid est composé des quatre ministres sortants du cabinet de surveillance de crise, Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska, Margaret Robles Oui José Luis Ábalos, ainsi que par les responsables techniques de ces ministères, qui ont accompagné Fernando Simon lors de conférences de presse quotidiennes, en tant que chef d’état-major de la Défense, Miguel Villarroya; le directeur opérationnel adjoint de la police nationale, Jose Angel Gonzalez; le directeur opérationnel adjoint de la Garde civile, Laurentiño Ceña, et le secrétaire général des transports, Maria Jose Rallo.

Dans une demande d’informations via le Portail de la Transparence, auquel OKDIARIO a eu accès, «tous les procès-verbaux des réunions» dudit comité ont été demandés au ministère de la Santé. La demande a été transmise à la Direction générale de la santé publique, de la qualité et de l’innovation qui a conclu que «il n’y a pas de document, il est donc impossible de le transférer pour consulter le contenu ».

Évasif

Le ministère a tenté évasivement de régler l’affaire. Ainsi, le requérant a été informé, par exemple, des groupes d’experts constitués pendant la crise sanitaire, comme le Comité scientifique du Covid-19, constitué, explique-t-il, “par des personnes ayant des connaissances et une expérience approfondies dans différents domaines scientifiques”.

Précisément, l’un des experts dudit comité –Antoni Trilla, chef du service de médecine préventive et d’épidémiologie de l’hôpital Clínic de Barcelona, ​​a non seulement nié la pandémie, alors qu’elle était déjà une évidence en Chine. Il se moquait également d’elle ouvertement. «Une hystérie sans fondement se prépare »a-t-il déclaré, en février dernier, dans une interview à La Voz de Galicia.

Professeur de santé publique à l’Université de Barcelone et doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Barcelone, cet expert a commenté sarcastiquement: «Regardez, si on découvre que la bernache est l’hôte du coronavirus, celui qui il allait s’impliquer en Galice ».

Son analyse était la suivante: le coronavirus n’était “que une épidémie en Chine Et, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il puisse y avoir des flambées spécifiques dans d’autres pays, ce que le reste d’entre nous doit faire est d’être vigilant et, si un cas survient, de l’identifier et de l’isoler. Rien de plus”.

La transparence soutient la santé

Le demandeur a mis en doute les explications données par Health quant à l’inexistence desdits procès-verbaux. Cependant, le Conseil de la transparence ne remet pas en cause la version du gouvernement et finit par rejeter la demande d’information.

<< Dans ce cas, et quelles que soient les différentes informations parues dans les médias au sujet du Comité dont le procès-verbal est demandé, nous devons prendre en compte, afin de résoudre la présente réclamation, qu'il n'a pas été possible de contribuer à la procédure de preuve de quoi mettre en doute les déclarations du ministère sur l'inexistence des procès-verbaux de ce comité qui sont désormais demandés », précise l'organe chargé d'assurer la transparence des administrations. "Par conséquent, si une demande d'informations vise à obtenir des informations qui n'existent pas, elle est sans objet et, par conséquent, la présente demande ne peut aboutir", conclut-il.

“Experts fantômes”

La prétendue non-existence du procès-verbal rejoint la polémique du “Experts fantômes.”

Le gouvernement a dû finir par admettre que il n’y avait pas de groupe d’experts pour décider du changement de phase dans la désescalade de la pandémie de Covid, mais ce sont les techniciens de Fernando Simón qui ont été chargés d’évaluer les critères dans chaque région et, plus tard, le ministre Illa qui a eu le dernier mot.

A plusieurs reprises, Sánchez s’est appuyé sur des experts présumés pour justifier sa gestion de la crise. Le gouvernement a même assuré dans des réponses successives au Congrès des députés que «à tout moment» son action vis-à-vis du coronavirus a été régie par un «suivi quotidien» à travers le “Comité ministériel” et décisions “fondées sur des preuves scientifiques et le jugement des experts ».

Le gouvernement n’a pas seulement montré son opacité avec les experts «nationaux». En outre, il a ignoré les avertissements des organisations internationales pendant des mois, pour autoriser et encourager les manifestations appelées à la Journée internationale de la femme.

Ainsi, par exemple, dès janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les pays devraient «s’efforcer principalement de réduire l’infection chez les personnes, prévenir la transmission secondaire et la propagation internationale, et collaborer à la riposte». contre le virus.

Le 2 mars, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l’Union européenne a publié un rapport recommandant «des mesures plus strictes de distanciation sociale». Parmi eux, la «suspension des réunions de masse et la fermeture des écoles et des centres de travail pour interrompre les chaînes de transmission».