COVID-19 :

GENÈVE – Le comportement humain est responsable de certaines augmentations récentes des cas de COVID-19, et non des nouvelles variantes du coronavirus, dont l’impact dans des endroits comme la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud et le Brésil n’est pas encore connu, a déclaré vendredi le chef du Comité des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Il est très facile de blâmer la variante et de dire” le virus l’a fait “”, a déclaré le Dr Michael Ryan aux journalistes. “Eh bien, malheureusement, ce que nous ne faisons pas est également responsable”, at-il ajouté.

Ses propos faisaient allusion aux festivités de fin d’année et autres contacts sociaux, ainsi qu’au manque de discipline en matière de distanciation sociale, d’hygiène régulière des mains et d’utilisation de masques.

Vendredi également, le Comité d’urgence de l’OMS a émis de nouvelles recommandations afin que les pays n’imposent pas aux voyageurs à l’arrivée de démontrer qu’ils sont vaccinés contre le COVID-19, et a noté que les décisions concernant les voyages internationaux doivent être coordonnées, à temps. limité et soutenu à la fois par le risque et la science.

«Si vous regardez la recommandation faite par le comité sur la vaccination des voyageurs, elle dit« pour le moment »», a déclaré Ryan. Il a ajouté que les recommandations de ce type soulignent que les vaccins ne sont pas encore largement appliqués et que l’on ignore s’ils empêchent la transmission entre les personnes.

Le comité a émis la recommandation après sa première réunion en trois mois. À la surprise de quelques-uns, le panel a convenu que la pandémie continuait d’être une urgence sanitaire mondiale, près d’un an après avoir été déclarée comme telle.

Différents pays tentent de comprendre comment lutter contre les nouvelles variantes qui ont alimenté les craintes d’une accélération des infections et qui ont forcé l’imposition de nouveaux confinements et restreint les activités dans les régions fortement touchées, comme l’Europe.

Biden a promis de vacciner 100 millions d’Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Le gouvernement britannique a interdit les arrivées de personnes d’Amérique du Sud et du Portugal, principal port d’arrivée des vols en provenance du Brésil, afin d’empêcher la variante dans le pays sud-américain d’atteindre la Grande-Bretagne et de perturber son programme. vaccination.

Le comité a déclaré qu’il encouragerait les États “à mettre en place des propositions coordonnées, limitées dans le temps et fondées sur des preuves lors de l’adoption de mesures sanitaires liées aux voyages internationaux”.

Il a également exhorté les fabricants de vaccins à améliorer la disponibilité des informations sur leurs produits à l’OMS, notant qu’un retard à cet égard pourrait affecter sa capacité à fournir un catalogage d’urgence qui pourrait permettre “un accès équitable aux vaccins”. .