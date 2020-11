COVID-19 :

Cela a commencé en janvier alors que nous pensions encore que le soi-disant Covid-19 ne serait pas si grave et que dans quelques mois (ou, espérons-le, dans quelques semaines) il aurait disparu. Cependant, les créateurs de ce compte Twitter qui s’appelle lui-même “ COVID-19 OFFICIEL (de cette manière) ”, prévoyaient que les choses iraient loin et plaisantaient continuellement en disant qu’il avait hâte de voyager et de visiter des villes d’Espagne. Et il l’a fait.

Le compte mêle actualité et humour et, en plus d’éclairer les mois d’enfermement pour beaucoup, il est encore aujourd’hui une référence pour ceux qui cherchent à éclaircir tant de mauvaises nouvelles pendant quelques minutes.

Vous devez admettre que vous avez gagné l’impact. Dans les publications, nous voyons des blagues absurdes comme celle qui dit “Qu’est-ce que j’apprécie chez une personne? Je ne sais pas, ça doit me transmettre”, mais aussi d’autres qui critiquent la situation politique actuelle. «Tout comme moi, ils me nomment pour la médecine», dit-il dans un tweet qui joint un reportage selon lequel Donald Trump a été nominé pour le prix Nobel de la paix.

De plus, bien que de manière subtile et comique, le récit critique également tous ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité. «Ils pratiquaient des pratiques de transmission communautaire», dit-il dans un article de presse à propos d’une fête avec 26 étudiants en médecine. “Vous mourez d’envie d’être à nouveau confiné et de finir de bousiller l’économie? Restez avec vos amis sans masque et les mains pleines de merde. Total, certains disent que je n’existe pas”, explique une autre des publications.

Les meilleurs tweets du compte coronavirus

Voici une compilation des publications les plus réussies sur Twitter.

Cela me donne que cette année à l’école, on parlera moins de poux. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 11 septembre 2020

Qu’est-ce que j’apprécie chez une personne? Je ne sais pas, il doit me transmettre. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 8 septembre 2020

Grâce à moi, il y a toujours un sujet de conversation. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 6 septembre 2020

J’ai rendu la toux pire que la prise de drogues. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 27 août 2020

Vous mourez d’envie d’être à nouveau confiné et de finir de bousiller l’économie? Rencontrez vos amis sans masque et les mains pleines de merde. Total, certains disent que je n’existe pas. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 21 août 2020

Avez-vous décidé d’arrêter de fumer le 1er janvier et vous ne pouviez pas? Je suis venu vous aider. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 14 août 2020

COMMUNICATION PRESQUE OFFICIELLE: Je reçois de nombreuses demandes pour infecter uniquement les téméraires, mais je ne peux pas. Vous vivez en société, chaque décision affecte l’ensemble. De plus, les virus ne font pas de distinction entre les personnes. – Coronavirus (@ CoronaVid19) 9 août 2020