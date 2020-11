COVID-19 :

TEXAS – Les responsables du département de la santé et des services sociaux du comté de Dallas (DCHHS) signalent 832 cas supplémentaires et 6 décès supplémentaires dus au COVID-19.

Jusqu’à présent, le nombre total de cas confirmés est de 96 072 et le nombre de morts est passé à 1 114.

Selon le DCHHS, les personnes décédées récemment étaient dans la quarantaine et la soixantaine, étaient dans un état critique à l’hôpital et avaient d’autres problèmes de santé. Ils résidaient également dans des villes telles que Dallas, Irving, Richardson, Garland et Cedar Hill.

De tous les cas confirmés nécessitant une hospitalisation à ce jour, plus des deux tiers concernaient des personnes de moins de 65 ans. Le diabète a été une condition qui a été rapportée chez un tiers des patients hospitalisés atteints de COVID-19.

Qu’est-ce que le coronavirus?

Le coronavirus 2019 (COVID-19) est un virus identifié comme la cause d’une épidémie de maladie respiratoire détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, comme expliqué sur son site Internet par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention of États Unis).

On parle d’un nouveau coronavirus (CoV) car il n’avait pas été identifié auparavant. Le virus qui cause la maladie COVID-19 n’est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment chez l’homme et causent des maladies bénignes comme le rhume.

Les organisations de santé publique du monde entier s’efforcent toujours d’identifier l’origine du virus qui cause le COVID-19.