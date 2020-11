COVID-19 :

TEXAS – Le département de la santé publique du comté de Denton (DCPH) confirme 126 cas supplémentaires et 3 décès supplémentaires dus au COVID-19.

Aujourd’hui, le nombre total d’infections est de 16 718. En outre, 13 657 personnes se sont rétablies et 130 personnes sont décédées.

Trois des personnes décédées étaient deux femmes dans leurs 70 et 80 ans, qui résidaient au Saddle Brook Memory Care à Frisco. Un homme dans la cinquantaine qui résidait à Denton est également décédé.

DCPH proposera également des tests COVID-19 via le libre-service. L’événement aura lieu le vendredi 30 octobre 2020 à l’University of North Texas Discovery Park situé au 3940 N. Elm St à Denton. Les heures d’ouverture seront à partir de 8 heures, mais toutes les personnes doivent s’inscrire à l’avance et appeler le 940-349-2585.

Plusieurs décès ont également été signalés dans le nord du Texas. Ici, nous partageons un décompte et d’autres détails par comté:

Qu’est-ce que le coronavirus?

Le coronavirus 2019 (COVID-19) est un virus identifié comme la cause d’une épidémie de maladie respiratoire détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, comme expliqué sur son site Internet par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention of États Unis).

On parle d’un nouveau coronavirus (CoV) car il n’avait pas été identifié auparavant. Le virus à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment chez les humains et qui provoquent des maladies bénignes comme le rhume.

Les organisations de santé publique du monde entier s’efforcent toujours d’identifier l’origine du virus qui cause le COVID-19.