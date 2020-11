COVID-19 :

TEXAS – Des responsables du département de la santé publique du comté de Tarrant (TCPH) ont confirmé 700 cas supplémentaires et 4 décès supplémentaires dus au COVID-19.

Le nombre total de cas confirmés actuellement est de 66 810 et 738 personnes sont décédées.

Une femme dans les 80 ans et un résident de Southlake Une femme dans les 80 ans et un résident de Bedford Une femme dans la soixantaine et un résident de Grapevine Un homme dans la 70e et un habitant d’Arlington maladies antérieures.

Selon les statistiques du TCPH, 52 999 personnes se sont rétablies du COVID-19.

Plusieurs décès et cas positifs ont également été signalés dans le nord du Texas. Ici, nous partageons un décompte et plus de détails par comté:

Pour plus d’informations sur les cas dans ce comté, cliquez ici.

Qu’est-ce que le coronavirus?

Le coronavirus 2019 (COVID-19) est un virus identifié comme la cause d’une épidémie de maladie respiratoire détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, comme expliqué sur son site Internet par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention of États Unis).

On parle d’un nouveau coronavirus (CoV) car il n’avait pas été identifié auparavant. Le virus qui cause la maladie COVID-19 n’est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment chez l’homme et causent des maladies bénignes comme le rhume.

Les organisations de santé publique du monde entier s’efforcent toujours d’identifier l’origine du virus qui cause le COVID-19.