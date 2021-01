COVID-19 :

Alors que Allemagne propose d’étendre les mesures restrictives au mois de janvier et Espagne certains CCAA augmenter leurs restrictions (La Catalogne retournera à l’isolement municipal à partir de jeudi), en Royaume-Uni l’Angleterre et l’Écosse ont annoncé le début, aujourd’hui, d’un confinement à domicile avec priorité pour le télétravail et la fermeture des écoles au moins pendant le mois de janvier. La nouvelle est arrivée le même jour que le Royaume-Uni a commencé les vaccinations avec le produit de Oxford-AstraZeneca. En Espagne, lundi, Health a rapporté les chiffres des plan de vaccination dans la première semaine de la campagne, qui montrent des données très différentes selon les communautés autonomes. Ce soir le Défilés des rois, sous des mesures de distance sociale et dans des formats autres que traditionnels.

7:58 | Le Mexique donne son feu vert au vaccin AstraZeneca

Le gouvernement du Mexique, par l’intermédiaire de l’autorité sanitaire, a autorisé le vaccin de la société pharmaceutique AstraZeneca pour une utilisation d’urgence contre le COVID-19. Le sous-secrétaire à la Santé et stratège du gouvernement du Mexique contre le COVID-19, Hugo López-Gatell, a indiqué que la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris) était chargée d’autoriser le vaccin. «Il est possible qu’à partir de mars nous aurons le vaccin AstraZeneca. Son autorisation est pour une utilisation d’urgence », a déclaré le responsable lors d’une conférence de presse.

7:15 | Première double dose de vaccination aux États-Unis

Sandra Lindsay, première Américaine à recevoir le vaccin COVID-19. .

Sandra Lindsay, l’infirmière new-yorkaise qui a été la première personne à se faire vacciner contre le COVID-19 aux États-Unis, a déjà reçu la deuxième dose du produit, trois semaines après l’injection initiale. La femme de 52 ans, qui dirige l’unité de soins intensifs de l’hôpital du Centre médical juif, a déclaré qu’elle se sentait bien après la première ponction et qu’elle n’avait remarqué aucune différence dans son état de santé. En outre, les États-Unis ont atteint 20 786 001 cas confirmés et 353 131 décès dus au COVID-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins. Le bilan quotidien est de 1 705 décès de plus que dimanche et de 171 811 nouvelles infections.

6h30 | La France triple le nombre de décès en 24 heures

La France a annoncé 380 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, une forte augmentation par rapport aux 116 signalés la veille. Dans le rapport de lundi, les nouveaux cas détectés étaient de 4 022, un chiffre très bas par rapport aux derniers jours, même si cela est probablement dû au fait que moins d’analyses ont été effectuées pour le week-end et les vacances du Nouvel An. Avec ces chiffres, la France enregistre près de 2,7 millions d’infections et 65 415 décès dus à la pandémie, selon les données publiées par l’Agence de la santé publique.

0:05 | Détention à domicile en Angleterre à partir d’aujourd’hui

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé de nouvelles mesures de confinement à domicile en Angleterre, qui commenceront mardi, pour contenir la propagation de la pandémie, ce que Johnson a mis en évidence en notant que les décès ont augmenté “de 20% la semaine dernière. », Ce qui submergerait le NHS (santé publique anglaise) dans un délai de« trois semaines ». “Nous devons faire plus ensemble pour contenir cette variante du COVID-19”, a-t-il déclaré. Les conditions de l’accouchement à domicile incluent la limitation des sorties à des raisons très spécifiques (achats indispensables ou visites médicales), avec une priorité pour le travail à domicile. Les écoles resteront fermées, sauf pour les mineurs vulnérables et les enfants des travailleurs essentiels. La durée de cet enfermement à domicile durera au moins jusqu’à la mi-février. «Les prochaines semaines seront les plus dures», a anticipé le Premier ministre britannique, qui a résumé son message en trois idées: «Restez chez vous, protégez le système de santé et sauvez des vies».