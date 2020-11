COVID-19 :

Hong Kong . – Alors qu’une grande partie de l’Europe fait face à de nouveaux verrouillages contre les coronavirus et qu’un hiver potentiellement misérable – et mortel – se profile, la Chine va de mieux en mieux.

Lundi, le pays a affiché une croissance économique positive pour le deuxième trimestre consécutif. Cela souligne la rapidité avec laquelle la deuxième économie mondiale s’est rétablie.

Il survient à la suite d’une expérience apparemment réussie consistant à autoriser des voyages intérieurs massifs. Des millions de personnes ont traversé la Chine pour la fête nationale de la Golden Week.

Pour beaucoup en Europe, l’attention de la Chine sur le coronavirus est caractérisée par le verrouillage initial draconien de 76 jours observé à Wuhan. Dans la ville centrale de la Chine, des cas de virus ont été détectés pour la première fois à la fin de l’année dernière.

Mais d’autres régions du pays n’ont jamais vu des restrictions aussi strictes. Même pendant les premiers stades de la pandémie, lorsque des verrouillages similaires ont été introduits dans les villes de Chine.

Le succès de la Chine dans le contrôle du coronavirus n’est pas tant le produit de ces mesures de contrôle précoces – bien qu’elles aient été utilisées efficacement pour arrêter les épidémies régionales – mais de la façon dont le pays gère les choses après que les gens puissent à nouveau se déplacer. .

Système de suivi de la Chine

En particulier, la capacité de la Chine à suivre les cas à travers le pays chaque fois qu’un nouveau groupe d’infections est suggéré a permis au gouvernement de réagir rapidement et de contrôler les épidémies locales.

Cela comprend un système sophistiqué de «code de santé» à code couleur pour suivre les mouvements des personnes. Un certificat sanitaire clair (vert) et le code QR correspondant sont nécessaires pour entrer dans de nombreuses entreprises. Cela garantit que presque tout le monde a pris les mesures nécessaires, ce qui facilite la traçabilité en cas d’épidémie.

Ces mesures ont permis aux gouvernements régionaux de fermer une zone spécifique ou d’effectuer des tests massifs si nécessaire. Cela a été observé récemment dans la ville de Qingdao, dans le nord-est de la Chine, où plus de 10 millions de personnes ont été testées en une semaine environ, après que 12 cas de transmission locale ont été signalés.

Entre les provinces et les régions, les frontières qui étaient auparavant sans friction et pour la plupart invisibles sont désormais de plus en plus contrôlées. Les transports en commun peuvent être limités ou complètement arrêtés en cas d’épidémie.

L’entrée en Chine depuis l’étranger a également été sévèrement restreinte, avec des mesures de quarantaine strictes appliquées à l’arrivée.

Le confinement a également été facilité par l’utilisation généralisée de masques et le respect des règles d’hygiène publique, qui ont souvent été strictement contrôlées par les autorités chinoises et encouragées par des campagnes de propagande de masse.

À certains moments, cela a été utilisé pour renforcer le statut de sécurité du géant chinois, et la conformité est rarement facultative. Mais les méthodes utilisées se sont avérées efficaces dans d’autres pays asiatiques sans menace de punition.

La mémoire du virus du SRAS

En partie, cette réponse plus productive au virus en Chine et ailleurs en Asie, y compris à Hong Kong, à Taiwan, en Corée du Sud et au Japon, est due à la réaction différente de la population générale par rapport à l’Europe.

L’Asie de l’Est a souffert de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Le souvenir de celle-ci est resté fort, ce qui a facilité l’utilisation de masques et d’autres précautions. Dans certaines parties de l’Europe et d’autres pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, l’utilisation de masques reste un sujet controversé, même maintenant, des mois après avoir prouvé son efficacité.

Cela a également contribué à façonner les réponses officielles au virus. Contrairement à d’autres pays, les gouvernements asiatiques avaient des plans d’épidémie pour faire face aux épidémies potentielles et n’avaient pas à lutter pour élaborer un plan.

Et tandis que la Chine a été critiquée pour sa gestion initiale de l’épidémie à Wuhan, censurant les nouvelles et minimisant sa gravité, une fois qu’elle a été reconnue comme une menace nationale, la réponse a été rapide et décisive, contrairement aux hésitations observées en Europe et Amérique, même lorsque le potentiel d’une pandémie était compris.

La Chine est également restée en état d’alerte alors même qu’elle est revenue à la normale. Il est capable de répondre rapidement aux nouvelles épidémies et de suivre toute personne potentiellement affectée via des codes QR, des applications et l’état de surveillance en expansion (et souvent très intrusif) du pays. Des efforts similaires ont été faits en Corée du Sud, à Hong Kong et dans d’autres régions d’Asie.

L’Europe contre Covid

En comparaison, le traçage dans une grande partie de l’Europe reste une catastrophe et de nombreux pays n’ont pas la capacité d’effectuer des tests de masse. Lors des tests, l’utilité des résultats est souvent gaspillée car l’infrastructure permettant de suivre et de mettre en quarantaine les clusters régionaux fait encore défaut.

De même, les frontières européennes sont restées largement ouvertes. Malgré le fait que le bloc a le droit de fermer ses frontières généralement ouvertes au nom de la santé publique. Et les navetteurs d’été sont responsables de plusieurs flambées récentes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné en février que “une grande partie de la communauté mondiale n’est pas encore prête, mentalement ou matériellement, à mettre en œuvre les mesures qui ont été utilisées pour contenir le COVID-19 en Chine”.

«Une surveillance extrêmement proactive pour détecter immédiatement les cas est essentielle pour ces mesures. Diagnostic très rapide et isolement immédiat des cas. Un suivi et une mise en quarantaine rigoureux des contacts étroits. Et un degré exceptionnellement élevé de compréhension et d’acceptation de ces mesures par la population », selon le rapport.

Malheureusement, dans les mois qui ont suivi, alors même que la réponse de la Chine s’est avérée efficace et que des modèles similaires ont connu du succès en Corée du Sud, au Japon, à Hong Kong et dans d’autres régions d’Asie exposées au virus pendant longtemps, l’Europe est toujours à la traîne.