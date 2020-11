COVID-19 :

Le Congrès des députés, contrôlé par le PSOE et Podemos par l’intermédiaire du Conseil de la Chambre, facturera café à 0,95 euros et la canne à 1,05 jusqu’en 2023 inclus, tel qu’enregistré dans le dossier du nouveau service de restauration que cette institution vient de mettre en adjudication et auquel OKDIARIO a eu accès.

Prix ​​ostensiblement bas par rapport à ceux des bars voisins pour de telles boissons. En outre, la chambre basse, qui allouera à ce service 1,2 million d’euros (TTC) en 2021, ne montre pas ici de solidarité ou de sensibilité particulière avec les entreprises d’accueil qui sont contraintes de fermer par la gestion ruineuse du gouvernement de Pedro Sánchez face à la pandémie de coronavirus.

Plus précisément, et contrairement au précédent record, le Congrès n’a pas établi de prix d’enchères maximum pour une grande partie des boissons, mais a fixé prix de détail “invariables” jusqu’en 2023. C’est ainsi qu’il apparaît dans la liste des clauses administratives particulières qui a l’approbation du président socialiste du Congrès, Meritxell Batet.

«Il existe également une série de prix unitaires qui sont payés directement par les utilisateurs des services et qui constituent un prix de vente au public, invariable pendant toute la durée du contrat et par lequel l’employeur obtiendra un revenu direct de l’exploitation du service », lit-on dans la déclaration susmentionnée. Ce contrat prévoit une durée de 34 mois, soit de mars 2021 à décembre 2023. Le montant total du budget d’appel d’offres pour cette période s’élève à 4 323 137,06 euros.

Pas d’examen des prix

En outre, dans la clause numéro 20 du cahier des charges administratif, celle relative à la “révision des prix”, il est dit que «La révision ne se poursuit pas ni le montant du canon (…) ni les prix de vente au public figurant dans le Annexe B du PPT, ni le prix du menu du jour proposé par les soumissionnaires ».

Dans cette annexe B du cahier des charges, il y a des consommations telles qu’un “café seul ou décaféiné, au lait entier ou écrémé” à 0,95 euros. Actuellement, le prix est de 0,74 euros, selon la lettre de la société qui gère désormais le bar du Congrès, Cafestore, filiale de Sacyr. Autrement dit, il y aura une augmentation de 0,21 euro jusqu’en 2023, mais le coût pour vos honorables députés sera toujours bien en dessous de ce que vaut un café dans la vraie vie, c’est-à-dire en traversant le trottoir de l’hémicycle.

Spécifications pour le nouveau service de restauration du Congrès avec des prix fixes.

Et il en va de même pour les autres boissons. Par exemple, une pinte de bière coûtera 1,05 euro (maintenant elle coûte 0,81 euro), tandis qu’un “Verre de vin blanc ou rosé de la maison” coûtera 1,25 euros (25 cents de plus que maintenant). Les boissons non alcoolisées seront à 1,10 euros et un petit-déjeuner-collation standard vaudra 1,15 euros (24 centimes de plus). Quant au menu du jour, les spécifications établissent un prix maximum de l’offre de 10 euros, qui, selon toute probabilité, sera abaissée par les entreprises candidates et par celle qui sera finalement attribuée. Le prix final restera cependant le même jusqu’en 2023.

Changement de jeu

Dans les budgets actuels du Congrès 2020 (extension de ceux de 2018), il y a une «subvention» pour le service de cafétéria d’un montant de 1 617 000 euros. Maintenant, dans la nouvelle Chambre des comptes pour 2021 ce décaissement a changé de lieu et de nomenclature. De cette manière, le document du dossier précise ce qui suit: «Le financement se fera sur le budget du Congrès des députés. Le poste budgétaire concerné par le budget actuel pour l’année 2020 est: le concept 4700 «Transferts courants aux entreprises privées». Nonobstant le poste budgétaire prévu dans le budget de la Chambre pour l’exercice 2021 est concept 22799 ‘Autres travaux réalisés par des entreprises et des professionnels’ qui sera finalement l’endroit où les budgets généraux de l’État pour 2021 seront imputés pour être approuvés par les Cortes Generales », précise le document.

Le Congrès, conformément à l’autonomie budgétaire reconnue à l’article 72.1 de la Constitution, établit ses propres budgets, bien qu’ils soient intégrés dans le projet de loi sur le budget de l’État, comme celui relatif à l’exercice 2021 qui vient d’être adopté les Cortes Generales par le gouvernement de Pedro Sánchez pour une procédure parlementaire expresse.

Ainsi, les comptes du Congrès ont été soumis au vote à la table de la Chambre avant d’être transposés dans le projet de loi. Une étape précédente qui a été marquée par la polémique sur la prédisposition du PSOE et de Podemos à augmenter le salaire des députés de 0,9% comme des fonctionnaires. Cependant, après le scandale engendré dans l’avis, l’exemple donné par le Sénat et le refus de l’opposition, Batet a convoqué une deuxième réunion au cours de laquelle les socialistes communistes ont réorienté leur position initiale et ont accepté de geler le salaire de leurs seigneuries pour 2021.