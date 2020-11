COVID-19 :

Le Conseil d’experts continue de faire parler les gens. Et cela continue de donner un mal de tête au gouvernement. Ce lundi, le Conseil pour la transparence et la bonne gouvernance (CTBG) a ordonné au ministère de la Santé de publier les noms du comité d’experts saisi par le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simon, comme chargé de conseiller le Gouvernement sur la gestion de la pandémie de coronavirus, considérant que le droit à la protection des données n’est pas violé et, au contraire, il favorise le contrôle de l’activité publique par les citoyens dans les «décisions pertinentes» , selon la résolution à laquelle Europa Press a eu accès.

Le CTBG s’est ainsi positionné en faveur d’un avocat qui, le 6 mai même où Simón a refusé lors d’une conférence de presse de rendre publique la composition du comité d’experts, a demandé au ministère de la Santé de l’informer du nombre de personnes qui ils l’ont inventé et les identifient avec des noms et des prénoms.

Concrètement, le Conseil de la transparence a accordé au ministère de la Santé un délai de dix jours pour transmettre ces informations à l’avocat, décision qui met fin à la procédure administrative, mais qui peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois suivants devant les tribunaux centraux. du contentieux-administratif de Madrid.

Le CTBG a rejeté l’argument avancé par la Direction générale de la santé publique pour ne pas divulguer ces informations, affirmant que le fait que les noms, prénoms et nombre d’experts ayant exercé des fonctions dans le cadre de la gestion de la pandémie ne viole pas le droit à la protection des données personnelles.

«Non seulement il ne viole pas les données personnelles des personnes concernées, mais il contribue également au contrôle de l’activité publique et au fait que les citoyens connaissent le processus de prise de décisions pertinentes en matière de santé publique, en particulier dans des situations extraordinaires, comme celle produite par le Pandémie Covid-19 », a maintenu le Conseil Transparence dans sa résolution, à laquelle Europa Press a eu accès.

La Direction générale de la santé publique, dans une lettre datée du 29 septembre, a démenti cette information à l’avocat «pour des raisons de protection des données», alléguant que les membres du comité d’experts sont «des agents publics qui ne sont pas considérés comme des hauts fonctionnaires ou personnel exécutif”.

C’est alors que l’avocat s’est rendu au CTBG pour forcer le ministère de la Santé à transmettre ces informations. “La vérité est que, si la liste des experts ne m’est pas fournie ni au Conseil de la transparence, nous ne saurons jamais si ce qui m’est indiqué par l’entité revendiquée est vrai”, a-t-il déclaré.

En outre, l’avocat a fait valoir qu ‘«il est certainement surréaliste de soutenir que les membres d’un comité d’experts ne sont pas formellement des postes de direction ou de direction (…), car dans une bonne logique et à un niveau pratique et réel, ce sont des personnes qui occupent une position de premier plan , de consultation et de décision, dans une pandémie dont l’information est d’intérêt public ».

Droit à l’information

Le CTBG a répondu qu’il ne considérait pas comme applicable “la limite de la protection des données invoquée par l’administration” parce qu’elle “se bornait à identifier des données relatives à l’organisation, au fonctionnement ou à l’activité publique de l’organisme requis”, le ministère de la Santé “, le droit d’accès à l’information publique prévaut ».

À cet égard, il a cité une décision rendue en 2017 par les tribunaux administratifs contentieux de Madrid pour souligner que le droit à l’information est non seulement “essentiel” en démocratie, mais que “les administrations publiques sont financées par des fonds de la les contribuables et leur mission principale est de servir les citoyens, de sorte que toutes les informations qu’ils génèrent et possèdent appartiennent au citoyen.

Le Conseil de la Transparence a également tenu à souligner que “le fait de rendre compte du nombre d’experts ne peut être considéré comme contraire à ce droit (à la protection des données personnelles), car il s’agit de simples données numériques sans identification d’aucune personne physique”, et qu’il est peu importe que les experts occupent ou non un poste de direction.

Il a également critiqué le fait que le ministère de la Santé ait été retardé par rapport aux délais légalement établis pour répondre à l’avocat, puisque la réponse n’est arrivée que le 29 septembre et la demande a été faite le 6 mai, et qu’il n’a pas fait d’allégations devant le CTBG. .