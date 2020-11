COVID-19 :

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a déclaré ce mercredi que l’intention est annoncer les mesures restrictives pour les dates de Noël autour du 14 ou 15 décembre.

Ça ressemble à ça pousser la décision le plus près possible de Noël afin de mieux évaluer la portée réelle du coronavirus dans la communauté et d’adopter les mesures nécessaires en conséquence.

Dans des déclarations aux journalistes à Séville, le président a considéré que «Tout sera fortement conditionné» par ce qui se passera autour des 10, 11 et 12 décembre, dates «où nous saurons si nous allons bien ou mal» avec la pandémie et, sur cette base, il sera décidé d’ouvrir la communauté autonome ou de rester fermée comme à l’heure actuelle.

Concernant la planification que le gouvernement central a faite pour Noël et qui sera débattu avec les communautés au sein du Conseil interterritorial de la santé, Moreno a indiqué que il aurait été souhaitable que les communautés aient participé à la préparation du projet et ont fait leurs contributions auparavant.

Comme il l’a envisagé, ces décisions devraient être prises vers le 14 ou le 15 décembre pour savoir exactement quelle est l’incidence de la pandémie dans chacune des communautés autonomes, et a souligné que En fonction de cela, par exemple, les réunions lors des dîners de Noël ou des déjeuners peuvent être de six, huit ou douze personnes.

Le président a demandé au gouvernement central “transparence, collaboration et dialogue, pour que ces questions soient discutées avant de les annoncer », faisant allusion à la fuite du projet de plan de mesures aux médias avant la Conseil interterritorial.

Boutiques ouvertes jusqu’à 21h00

Le vice-président du conseil d’administration et ministre du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale, Juan Marín, a laissé tomber ce mardi que les secteurs de l’hôtellerie et du commerce pourraient ouvrir jusqu’à 20h00 ou 21h00 après le pont de décembre., comme indiqué lors d’une réunion organisée par Cadena SER sur «Le présent et l’avenir du tourisme et de l’hospitalité à Séville».

Il faut se rappeler que Toutes les activités non essentielles doivent fermer en Andalousie à 18h00., et les mesures resteront en vigueur au moins jusqu’au 10 décembre, moment auquel la situation épidémiologique sera réévaluée dans cette deuxième vague de pandémie.

Les seuls établissements exemptés de cette fermeture à 18h sont, pour le moment, les magasins de jouets, qui restent ouverts jusqu’à 20 heures avant la campagne de Noël et établissements de vente de produits pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, qui peuvent continuer leur activité jusqu’au 21:30 heures.

Les bars et restaurants ont vu leur calendrier plus flexible avec la dernière mise à jour des mesures adoptées ce dimanche, et Ils peuvent déjà ouvrir jusqu’à 21h30 pour offrir un service de préparation de commandes. Depuis 18 ans, oui, il ne peut plus être consommé à l’intérieur.