COVID-19 :

Le Conseil général des soins infirmiers a annoncé qu’il envisageait de demander la désapprobation parlementaire du directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, pour son «commentaires sexistes, vexatoires et primitifs»À propos de ce groupe professionnel.

Fernando Simón a quitté à la hâte sa conférence de presse jeudi sur le coronavirus en affirmant aux journalistes qu’il avait un “engagement important”, comme le rapporte OKDIARIO. Cet engagement était de participer au programme qui Les frères grimpeurs Iker et Eneko Pou diffusé en direct sur Facebook Live.

Le Conseil général des soins infirmiers, qui représente le plus de 316000 professionnels du secteur qui travaille en Espagne, souligne dans un communiqué que dans ce chat en streaming avec les frères Pou, les interlocuteurs «en sont venus à avoir un moment de désinhibition macho et rétrograde».

Selon le récit du Conseil, l’un des frères Pou a demandé à Simón: “Fernando, nous ne savions pas très bien si vous aimiez les maladies infectieuses ou les infirmières infectieuses”, ce à quoi le directeur du CCAES a répondu: “Je ne leur ai pas demandé ( aux infirmières) s’ils étaient contagieux ou non, cela a été vu quelques jours plus tards ».

«Nous nous battons depuis des années se débarrasser des stéréotypes machistes et rétrogrades que pendant tant d’années, nous avons été injustement persécutés parce que nous étions un groupe de santé à prédominance féminine », souligne Pilar Fernández, première vice-présidente du Conseil général des soins infirmiers d’Espagne.

“Cette attitude offensive et irrespectueuse de Simon contre nous », ajoute-t-il,« il est même dangereux pour un professionnel de la santé que, s’il vit dévoué corps et âme au patient, en prenant soin de lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c’est aussi celui qui subit le plus grand pourcentage d’attaques au travail.

Pour le Conseil, «c’est intolérable»Que le responsable du CCAES non seulement« dénigre »les infirmières, mais« se permet de faire des blagues et des blagues avec la pandémie qui tant de morts et tant de souffrances causent».

Par conséquent, l’entité assure qu’elle est disposée à demander la désapprobation parlementaire de Simón et sa révocation ultérieure du gouvernement, et l’ouverture dossier auprès de la Fédération d’alpinisme et de montagne contre les frères d’escalade Pou.