COVID-19 :

Bien que nous utilisions les masques depuis plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19, il subsiste certains doutes sur ce qu’il faut prendre en compte pour acheter les plus appropriés et comment les utiliser correctement. Par conséquent, le Conseil général des soins infirmiers a publié une série de recommandations sur la façon de choisir un masque en tissu qui est efficace contre le coronavirus.

La première chose et la plus importante à garder à l’esprit est que ce type de masques réutilisables en aucun cas il ne s’agit d’équipements de protection individuelle ou d’appareils médicaux. Par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés dans des environnements sanitaires.

Les recommandés sont ceux qui sont homologué et testéet se conformer à la réglementation. Les masques qui ne doivent en aucun cas être utilisés sont ceux faits maison qui ont été fabriqués sans les matériaux autorisés par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme. Les masques en tissu vendus dans les magasins ne sont pas non plus conformes à la réglementation en vigueur.

Norme UNE-EN-0065

La première chose à considérer lors du choix d’un masque en tissu est qu’il est conforme à la Norme UNE-EN-0065. Qu’est ce que ça signifie? Qu’il a une efficacité de filtration d’au moins 90% de l’intérieur vers l’extérieur, qu’il a été fabriqué selon les normes, et qu’il est homologué et testé.

Recommandations de lavage

De plus, la fiche technique du lavage doit inclure des aspects aussi importants que le recommandations de lavage du fabricant, le nombre de lavages supportés, la composition et la durée d’utilisation recommandée.

Selon le ministère de la Santé, les masques en tissu doivent permettre au moins cinq lavages, bien qu’ils puissent être plus. Ils peuvent être lavés en machine avec un Cycle de lavage à 60 degrés et détergent habituel.

Ils peuvent également être immergés dans un dilution d’agent de blanchiment (980 ml d’eau tiède et 20 ml) pendant 30 minutes, puis rincer à l’eau et au savon pour éliminer tout agent de blanchiment restant. Une autre option consiste à les désinfecter avec des produits virucides autorisés par le ministère de la Santé.

Mode d’emploi

le Conseil général des soins infirmiers souligne qu’il est non seulement important de connaître en détail les caractéristiques des masques réutilisables, mais aussi comment les utiliser correctement.

La hygiène des mains avant et après leur manipulation est essentielle. De plus, ils doivent toujours être stockés de manière à ne pas être contaminés par des agents externes. Idéalement, conservez-les dans des sacs en papier ou en tissu, en évitant les cordons sans couvercle pour les accrocher.

Il est fortement recommandé d’apporter un masque de remplacement, surtout maintenant automne et hiver. De cette façon, s’il est mouillé sous la pluie, il peut être changé dès que possible.