Attendre les 14 jours de quarantaine ou suivre la recommandation que le CDC a donnée il y a quelques jours de réduire la quarantaine à 10 jours s’il n’a pas signalé de symptômes ou à 7 jours s’il est négatif et ne présente pas de symptômes, tel était le problème parmi les experts du conseil L’école de Miami Dade dans cette rencontre virtuelle.

Dr Maritere Rojas dit:

«J’ai beaucoup de parents qui m’ont parlé du problème de la quarantaine de 14 jours, et parce que quelqu’un a été testé positif au coronavirus en classe, ils l’ont renvoyé chez lui et cela se produit encore et encore. Que pouvons nous faire?

Telle est la grande question, car les experts évaluent les effets néfastes possibles de la réduction de la quarantaine, tels que contracter le virus et le transmettre plus rapidement, et les conséquences du maintien des enfants à la maison grâce à l’éducation en ligne

Le Dr Marty a montré une série de graphiques où elle expliquait le cycle du coronavirus une fois qu’une personne a été infectée.

“Si vous le renvoyez après 7 jours, ils peuvent encore infecter les gens, le virus est actif”, die Marty.

Nombre des personnes présentes ont réaffirmé que l’opinion des parents et les exigences à respecter pour la sécurité des enfants et de la communauté en général doivent être prises en compte.

«Les niveaux de contagion sont à nouveau élevés et nous n’oublierons pas que le CDC n’a pas encore pris de décision finale, ils ne savent toujours pas si ce qu’ils ont dit sera une bonne recommandation. Mais vous avez raison, il est très important que les enfants soient scolarisés », dit Marty.

Alberto Carvahlo, surintendant des écoles publiques de Miami Dade, a déclaré:

“En adoptant les recommandations du CDSC et d’autres exigences, la commission a ouvert la porte aux services de santé locaux pour qu’ils prennent leurs décisions dans leurs domaines.”

En ce qui concerne les vaccins pour enfants, les essais ont déjà commencé et il est prévu que ce sera un problème qui devra être abordé cette année scolaire.

Selon le surintendant Carvalho, une fois qu’ils auront obtenu les recommandations du service de santé, ils les remettront à la commission scolaire et au groupe d’experts pour prendre une décision finale, en tenant évidemment compte de tout le monde … mais surtout du bien-être des enfants.

