COVID-19 :

Les États-Unis ont atteint ce mercredi le 250426 décès par coronavirus, selon Université Johns Hopkins, ce qui porte le nombre de cas cumulés dans le pays à 11 517 455 – avec plus de 4,3 millions de guérisons, tandis que les autorités sanitaires gouvernementales reconnaissent qu’elles font face le «pire» taux d’infection et aucun signe d’aplatissement de la courbe.

Au cours des quatre dernières semaines, il y a eu une augmentation du nombre de décès de 42%, ce qui signifie une moyenne hebdomadaire de 821 décès quotidiens du début octobre à la moyenne de la semaine dernière, soit 1 167 décès par jour, selon les chiffres de Johns Hopkins.

«En ce moment, nous sommes en une situation absolument dangereuse que nous devons prendre avec le plus grand sérieux », a déclaré le sous-secrétaire américain à la Santé, le Dr Brett Giroir, qui a reconnu à NBC que le pays est confronté à« le pire taux d’augmentation des cas »depuis ses débuts. la pandémie et qu ‘«il n’y a aucun signe d’aplatissement» de la courbe.

L’Etat de New York, la région avec le plus grand nombre de morts –34,187–, a publié vendredi de nouvelles restrictions mises en place dans le cadre de la pandémie. Parmi eux, la fermeture des bars, restaurants et gymnases à 22h et la limitation des rassemblements sociaux à un maximum de dix personnes.

Centre de la pandémie au début de l’épidémie dans le pays, actuellement, est le cinquième état le plus touché et il compte plus de 568 000 infections et plus de 34 000 décès.

Pendant ce temps, le maire, Bill de Blasio, a annoncé le fermeture des écoles publiques, après l’augmentation des cas de COVID-19, une maladie qui a déjà laissé plus de 273 000 personnes infectées dans la ville.

“La ville de New York Il a atteint le seuil de positivité moyen de 3% en sept jours. Malheureusement, cela signifie que les écoles publiques seront fermées à partir de demain », a annoncé le maire via son compte Twitter.

Les nombres croissants s’accumulent alors que le président américain Donald Trump continue résister pour admettre sa défaite dans le passé présidentiel contre Joe Biden, dont l’équipe de conseillers et d’experts en matière de santé a dénoncé l’opacité de l’administration actuelle, ce qui ne facilite pas l’accès aux informations traitées par les dirigeants actuels de la Maison Blanche.

“Nous n’avons pas du tout été en mesure de nous asseoir avec l’administration Trump pour comprendre quels sont les plans sur la table, où il y a des lacunes, où une aide est nécessaire et comment nous pouvons nous assurer qu’il y aura un transfert en douceur après le 20 janvier”, a déclaré Rick Bright. , membre de l’équipe de Biden pour lutter contre la pandémie de coronavirus.