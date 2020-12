COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus arrivée au monde cette année 2020 qui s’achève aura son retentissement également l’année prochaine. Plus précisément, dans le déclaration de revenus qui affecte l’exercice en cours. Les conseillers conseillent régulièrement de profiter des prochaines semaines pour réduire la facture d’impôt sur le revenu pour 2020 et contourner certaines des hausses prévues pour 2021.

Ainsi, les techniciens du Ministère des finances recommande d’utiliser ces jours pour enregistrer un chiffre qui pourrait atteindre jusqu’à 4500 euros, bien qu’ils précisent que les plus grands avantages fiscaux profitent à ceux qui ont plus de revenus et d’actifs. Les personnes dont le revenu annuel est supérieur à 600.000 peuvent économiser jusqu’à 76.500 euros, tandis que dans le cas de retours inférieurs à 21.000 euros l’avantage ne dépasserait pas 1700.

L’impact de la pandémie sur les revenus

Après déclaration d’état d’alarme de nombreuses entreprises ont profité d’un ERTE (Fichier de réglementation du travail temporaire) en raison de l’arrêt de pratiquement tous les emplois. Un fait qui aura son impact sur l’exercice, car en elle ils auront eu deux payeurs (l’entreprise et la SEPE). La déclaration doit être faite si dépasser 14000 euros, au lieu de 22000 lorsqu’il n’y a qu’un seul payeur, sauf dans le cas où les prestations ne dépassent pas 1 500 euros. Les conseillers recommandent de demander à l’employeur un augmentation de la retenue pour la dernière paie de l’année.

Dans le cas de mères touchées par ERTE ou arrêt d’activité, ceux qui ont des enfants de moins de trois ans et qui ont droit à la déduction pour maternité ils ne pourront pas l’appliquer tant qu’ils auront été affectés. N’oubliez pas non plus qu’ils doivent être inclus dans le compte de résultat toute l’aide reçue, y compris celles associées à la pandémie.

Enfin, la déclaration de l’état d’alarme a provoqué la les périodes fiscales ont été paralysées pendant 72 jours. De cette façon, la période pour réinvestir dans une résidence principale le produit de la vente d’une autre sans payer d’impôt sur les gains en capital. La même chose se produit avec le réinvestissement des ressources dans les rentes des plus de 65 ans.