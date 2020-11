COVID-19 :

Suivez en direct les dernières nouvelles sur le coronavirus en Espagne et dans le monde. Malgré le fait que le ministère de la Santé ne propose pas de données consolidées le week-end, les communautés signalent quotidiennement des infections, des décès et des pressions hospitalières.

09h35 Réunion du comité des alertes en Andalousie

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, présidera ce dimanche 29 novembre à Grenade, la réunion du Comité territorial des alertes de santé publique à fort impact, qui analysera l’évolution de la pandémie de coronavirus Covid-19 dans la province pour décider sur la possibilité d’assouplir ou non les restrictions actuelles.

Moreno lui-même a annoncé dimanche dernier la prolongation de la fermeture de l’activité non essentielle dans la province de Grenade, à l’exception du quartier de Grenade Sud, où les magasins peuvent ouvrir jusqu’à 18h00, bien qu’il ait ouvert la porte à la possibilité de revoir ces mesures sont effectuées sur une base hebdomadaire et non tous les 15 jours comme c’est le cas dans le reste de la communauté.

09:07 Plus de 9700 décès dans le monde en 24 heures

La nouvelle pandémie de coronavirus a enregistré plus de 598000 nouveaux cas et 9746 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à plus de 62,2 millions de personnes infectées, selon le bilan publié ce dimanche par l’Université Johns Hopkins.

Plus précisément, 598 646 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde au cours de la dernière journée, ce qui s’ajoute à un total mondial de 62 265 915 infections, tandis que le bilan mondial des décès est de 1 452 430. Plus de 39,82 millions de personnes ont vaincu la maladie dans le monde.

Les États-Unis ont enregistré ces dernières semaines les pires données de cas de la pandémie dans son ensemble et calculent dans ce bilan plus de 155 596 positifs, portant le total à 13,24 millions d’infections. Les décès dus au COVID-19 sur le sol américain s’élèvent à 266 063.

09:04 Bonne évolution de la pandémie à Madrid

Le ministre madrilène de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a célébré les “particulièrement bonnes” données épidémiologiques publiées ce samedi par Madrid, alors que les patients hospitalisés sont passés de 1 518 à 1 388, et espère “que cette tendance se poursuivra”.

08h40 La Colombie touche 1,3 million de cas

La Colombie est proche de 1,3 million de cas de coronavirus, après avoir ajouté 9103 nouvelles infections à son bilan ce samedi, ce qui porte le nombre total de cas détectés jusqu’à présent dans la pandémie à 1299613, selon les données du ministère de la Santé.

En outre, 187 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie au cours des dernières 24 heures et le nombre total de décès est passé à 36 401.

08:16 C’est la récupération des poumons après avoir passé le Covid

Le tissu pulmonaire des patients souffrant de COVID-19 de manière sévère montre une bonne récupération dans la plupart des cas. Cela a été révélé par une étude menée par Radboud University Medical Center qui a maintenant été publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases.

Une conclusion frappante de cette recherche est que le groupe qui a été référé par un médecin généraliste ne s’est pas rétabli aussi bien que les patients admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital.

08:15 La Chine détecte 11 cas importés

La Chine a annoncé ce dimanche qu’elle avait détecté onze cas importés de coronavirus en une journée où il n’y avait pas eu d’infections locales selon les autorités de l’État.

Parmi ces cas importés, quatre ont été détectés au Fujian, trois à Shanghai et un au Sichuan, au Yunnan, au Shaanxi et au Gansu, respectivement.

En outre, quatre autres cas suspects de l’extérieur du continent ont été identifiés à Shanghai un autre jour au cours duquel il n’y a pas eu de décès par coronavirus dans le pays asiatique. Dix nouveaux patients asymptomatiques ont également été signalés, dont neuf importés.

08h00 Flambées dans les résidences

Ce week-end, d’importantes flambées de coronavirus ont été enregistrées dans les maisons de retraite médicalisées. L’un des plus graves s’est produit dans une résidence en Catalogne, où la Generalitat a dû intervenir après la détection de 150 cas. Le ministère de la Santé de la Generalitat a accepté d’intervenir dans la résidence pour personnes âgées San Hospital de Tremp, dans la province de Lleida, après avoir détecté une épidémie de coronavirus dans le centre qui touche déjà 150 personnes. Parmi les personnes infectées, 120 sont des résidents de la maison de soins infirmiers et 30 sont des travailleurs du centre.

07:59 Deux nouveaux décès en Galice de Covid

Le ministère de la Santé a notifié ce samedi deux décès liés au covid-19 en Galice, portant le nombre total de morts de la pandémie à 1.193. Plus précisément, le décès d’un homme de 79 ans a été signalé à l’hôpital Domínguez de Pontevedra et d’une femme de 92 ans à l’hôpital da Mariña.

07:58 Le Mexique dépasse à nouveau les 10000 cas

Le Mexique a une fois de plus dépassé 10000 cas quotidiens de coronavirus pour la quatrième fois cette semaine, enregistrant 10000 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures. Avec ces chiffres, le pays a atteint 1 100 683 cas confirmés de la maladie auxquels s’ajoutent 105 459 décès jusqu’à présent dans la pandémie, après ce samedi 586 personnes ont perdu la vie à cause de cette infection. Alors que 813 254 personnes se sont remises du virus, 67 981 cas sont toujours actifs.

07:56 Le nombre de décès au Brésil s’élève à 172000

Le Brésil a dépassé 172000 décès dus au coronavirus ce samedi en enregistrant 587 nouveaux décès qui portent le nombre total de décès dans la pandémie jusqu’à présent à 172561, selon les données officielles.

De plus, 2177 autres décès font l’objet d’une enquête pour déterminer s’ils ont été causés par le coronavirus.

Le Brésil a également détecté 51 922 infections au cours des dernières 24 heures, de sorte que le nombre total d’infections depuis le premier signalement positif est de 6 290 272.

07:55 Le Pérou approche d’un million de cas de Covid

Le Pérou a dépassé les 960000 cas de coronavirus en détectant ce samedi 979 nouvelles infections qui ont porté le nombre total de personnes ayant souffert de cette maladie à 960368. En outre, le ministère de la Santé a enregistré 40 décès, de sorte que le nombre total de décès s’élève à 35 879 jusqu’à présent dans la pandémie.