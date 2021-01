COVID-19 :

L’AUSTRALIE GARDERA SES FRONTIÈRES FERMÉES EN 2021

L’Australie s’est engagée à garder ses frontières fermées pendant la majeure partie de 2021, même si la majorité de sa population, de 25 millions de personnes, est vaccinée dans les prochains mois, ont indiqué lundi des sources officielles du pays océanique.

Environ 75% des Australiens, qui commenceront leur programme de vaccination contre le covid-19 à la mi-février, ont l’intention de se vacciner contre le coronavirus, selon une enquête menée le mois dernier par le cabinet de conseil Roy Morgan.

L’ancien chef médical du gouvernement australien – un pays qui craint de nouvelles infections avec des souches hautement contagieuses telles que celles détectées au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil – a expliqué que le programme strict de quarantaine pour les voyageurs internationaux “se poursuivra pendant un certain temps”.

L’Australie a fermé ses frontières internationales depuis mars 2020 et il n’autorise l’entrée que de ses résidents et citoyens, de certains de leurs plus proches parents, diplomates et autres exceptions.

Ce week-end, les autorités australiennes ont annoncé que Ils permettront à 20 vols charters de rapatrier une partie des plus de 30000 résidents et citoyens de leur pays bloqués à l’étranger, après la compagnie aérienne Emirates annoncera qu’elle suspendra ses vols vers Melbourne, Sydney et Brisbane.

Toute personne entrant dans le pays doit subir un détention obligatoire de 14 jours, comme cela arrive aux joueurs de tennis qui participeront à l’Open d’Australie, prévu dans la ville de Melbourne du 8 au 21 février.

Australie qui ce lundi n’a signalé aucune infection locale de covid-19, accumule plus de 28700 infections, qui inclut 909 décédés, la plupart d’entre eux ont été produits lors de la deuxième vague causée par un échec des quarantaines des hôtels de voyageurs internationaux à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée du pays.