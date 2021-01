COVID-19 :

ILLA SOULIGNE QUE L’ACSC DISPOSE DE «INSTRUMENTS SUFFISANTS» POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

Le Ministre de la Santé et candidat du PSC à la Generalitat, Salvador Illa, a veillé à ce que les communautés autonomes disposent “d’instruments suffisants” pour stopper l’incidence du coronavirus, mais a ajouté qu’il entendra les arguments sur l’avancement du couvre-feu.

Dans une interview ce mardi dans “ Ser Catalunya ” recueillie par Europa Press, il a fait valoir que les instruments disponibles pour les communautés “ils étaient suffisants pour vaincre la deuxième vague”, et a insisté pour que les mesures qu’ils prennent prennent effet si le temps nécessaire est attendu.

“Je ne veux pas avoir de position finale pour écouter quoi que ce soit, mais les mesures doivent être bien évaluées et avec la sécurité juridique», a expliqué le ministre, qui a souligné que c’est le Congrès qui a fixé les limites horaires et que pour le changer le décret d’état d’alarme devrait être modifié et devrait être examiné par la chambre basse.

Illa a expliqué qu’il s’était entretenu avec le président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pour expliquer que la décision d’avancer le couvre-feu à 20h00 n’est pas couverte par l’état d’alerte et l’a averti que le gouvernement le poursuivrait en justice car cela représente une violation des droits fondamentaux.

“Si cela doit être fait, cela doit être fait, mais bien fait«Le ministre a évoqué d’éventuelles nouvelles restrictions, et a précisé que Mañueco lui avait dit qu’il disposait de rapports juridiques permettant d’appliquer cette mesure.

Illa s’est assuré que le campagne de vaccination il fonctionne bien et que «le goulot d’étranglement» réside dans les doses reçues, et non dans un problème logistique ou un manque de capacité du système de santé.