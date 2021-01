COVID-19 :

CHINE: 144 NOUVELLES INFECTIONS

Le ministère chinois de la Santé a enregistré ce jeudi 144 autres cas de coronavirus, dont 126 de transmission communautaire et 18 autres arrivés de l’étranger. Les autorités sanitaires du pays asiatique ont précisé que sur ces 126 cas locaux, la province du Heilongjiang en a diagnostiqué 68, celle de Jilin, 33 ans, une vingtaine de plus ont été détectées au Hebei, deux de plus à Pékin et dans la province du Shanxi, respectivement. et un 1 dans le Shandong.

Depuis décembre 2020, des «grappes épidémiques» ont été détectées à Pékin et dans les provinces du Sichuan, du Liaoning, du Hebei et du Heilongjiang. Les autorités sanitaires ont confirmé un total de 88 701 cas cumulés et 4 635 décès. Jusqu’à présent, la Chine a enregistré 4 563 cas importés de COVID-19 – 4275 récupérés.

Le nombre total de récupérations s’élève à 82 468, après 19 le dernier jour, bien qu’il y ait encore 1 598 cas sous surveillance médicale, dont 68 dans un état grave.

Parmi les 18 derniers cas arrivés de l’étranger, neuf ont été dénombrés à Shanghai et cinq autres dans la municipalité de Tianjin, tandis que Pékin et les provinces de Hubei, Canton et la région autonome du Guangxi Zhuang ont ajouté un cas de plus que chacun.

Toilettes vaccinées

Les autorités de Shanghai ont rapporté ce jeudi qu’environ 820 000 agents des services de santé liés à la lutte contre les épidémies dans la ville ont déjà reçu le vaccin contre le coronavirus, dont 240 000 ont déjà été inoculés avec les deux doses.

À leur tour, ils prévoient que d’ici le 12 février, le premier processus de vaccination sera achevé, dans lequel le reste des professionnels de la santé, des médecins, des chauffeurs de transports publics et des travailleurs des marchés du poisson et des fruits de mer seront inclus. d’entre eux, situés à Wuhan, où le virus serait originaire.