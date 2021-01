COVID-19 :

LE SÉNÉGAL PEUT ADMETTRE UNIQUEMENT DES CAS DE COVIDE GRAVE DANS LES HÔPITAUX

Le Sénégal se précipite pour fournir plus de lits d’hôpital aux patients atteints de coronavirus alors que les infections augmentent et que le manque de capacité signifie que les médecins ne peuvent admettre que les cas graves, ont déclaré des responsables de la santé.

Une deuxième vague de nouvelles infections et de décès a atteint des niveaux records ce mois-ci, obligeant le président Macky Sall à réimposer un état d’urgence qui interdit les réunions et nécessite l’utilisation de masques.

Les médecins espèrent que les autorités auront suffisamment de temps pour installer de nouvelles installations et rouvrir les centres de santé qui étaient actifs lors de la première vague de l’année dernière, mais qui ont été fermés lorsque les cas ont chuté cet été. «Les cas augmentent plus vite que le nombre de lits, ils vivent donc un moment de stress», a déclaré Moussa Seydi, qui fournit la réponse COVID au Sénégal.

Selon les données de ., le pays a enregistré 21245 infections et 465 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie.

À côté de l’hôpital, une clinique à plusieurs étages avec 70 chambres a été construite et en mars, elle commencera à recevoir des patients COVID dans une pièce avec un système de purification de l’air et des ventilateurs. Au total, le pays compte plus de 40 centres de traitement, 60 lits de soins intensifs et 300 agents de santé formés pour soigner les patients COVID.

Le président Sall a annoncé un couvre-feu la semaine dernière comme avant-dernière mesure pour freiner la propagation du virus.