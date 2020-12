COVID-19 :

le 19 janvier le premier cas officiel de coronavirus a été détecté aux États-Unis. Cependant, une étude publiée ce lundi dans la revue Clinical Infectious Diseases a révélé que le COVID-19 pourrait avoir atteint les États-Unis le mois précédent.

Des recherches menées par des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis suggèrent que le virus aurait pu circuler, au moins, “depuis début décembre”, et même bien avant que nous connaissions son existence. Pour ce faire, les scientifiques ont analysé les dons de sang recueillis par la Croix-Rouge américainee depuis 13 déc.2019 jusqu’au 17 janvier 2020. Des 7389 échantillons collecté dans neuf états, 106 avaient des anticorps réactifs contre le COVID-19.

“Les infections par le SRAS-CoV-2 pourraient avoir été présentes aux États-Unis en décembre 2019, plus tôt que précédemment reconnu”, concluent les auteurs de l’étude. Plus précisément, ils soulignent que les infections ont été enregistrées dans le ouest des États-Unis à la mi-décembre et, en outre, dans les échantillons, ils ont trouvé des anticorps début janvier dans d’autres États avant que l’arrivée du virus ne soit connue. Défendant cette théorie, ils s’assurent qu’il est peu probable que les anticorps détectés aient été développés pour arrêter d’autres coronavirus, car 84 échantillons avaient une activité neutralisante et spécifique contre le SRAS-CoV-2.

Cependant, les chercheurs notent que il n’est pas possible de se faire une idée de l’ampleur des infections au niveau de l’État ou au niveau national en ne tenant compte que de ces échantillons, selon Bloomberg. De même, ils soulignent qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions quant à savoir si les cas ont été transmis localement ou étaient liés à voyages.

Le virus est arrivé plus tôt que prévu dans d’autres pays

Ce n’est pas la première recherche à suggérer que le virus aurait pu infecter des personnes en dehors de la Chine avant 2020. En France un patient qui avait contracté le virus après avoir été hospitalisé avec des symptômes similaires à ceux de la grippe a Fin décembre. Pour sa part, en Espagne, Health a reconnu que le virus était arrivé plus tôt que prévu. Dans ce cas, c’était 1 janvier 2020, au lieu du 31 de ce mois, date du premier cas officiel. Ces découvertes contredisent la croyance officielle selon laquelle le virus est arrivé de Wuhan fin janvier.

L’erreur dans la détection du coronavirus est due au fait qu’à cette époque il n’y avait pas de tests spécifiques pour le détecter.