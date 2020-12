COVID-19 :

La Fédération des aliments et drogues (FDA), le régulateur des médicaments des États-Unis, a approuvé l’utilisation du vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech. Après avoir obtenu le feu vert, Le pays nord-américain pourra commencer la vaccination tant attendue dans les prochains jours et prévoit de distribuer environ 2,9 millions de doses dans le premier lot, qui servira à vacciner les personnes les plus vulnérables. Les États-Unis rejoignent le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique et l’Arabie saoudite comme pays qui utiliseront déjà les vaccins Pfizer et BioNTech.

L’approbation de la FDA intervient après qu’un groupe d’experts a donné le feu vert jeudi au vaccin de Pfizer et après que la Maison Blanche a menacé le chef de l’agence de régulation, Stephen Hahn, d’autoriser formellement l’utilisation d’urgence du vaccin avant ce samedi. Sinon, selon CNN et l’agence AP, il pourrait être licencié. En ce sens, Trump a également critiqué, à son avis, la lenteur avec laquelle travaille la FDA, qu’il décrit comme “Une grosse tortue ancienne et lente.”

Que ce soit à cause de ces informations ou non, et après avoir reçu le rapport positif du groupe d’experts, la FDA a approuvé le vaccin Pfizer et BioNTech après n’observer aucune complication ou menace pour la sécurité de ce remède contre COVID-19, qui a été testé dans sa phase 3 sur 44 000 personnes. La conclusion de l’agence est que le vaccin est très efficace dans divers groupes de personnes. Après avoir entendu la nouvelle, le président sortant, Donald Trump, a commenté dans une vidéo publiée sur son compte Twitter que le traitement «sauvera des millions de vies et mettra fin à la pandémie une fois pour toutes».

Vaccination de masse, en avril

Désormais, les États-Unis vont commencer à vacciner la population. On s’attend à ce que ce lundi, ils soient vaccinés les premières semaines et les prévisions les plus optimistes indiquent que dans un premier temps, 15% de la population sera vaccinée, soit environ 50 millions de personnes. Anthony Fauci, épidémiologiste à la tête des Centers for Disease Control and Prevention, a assuré que la vaccination de masse commencera en avril, après que des doses auront été administrées aux plus vulnérables.

3000 morts par jour aux États-Unis

L’approbation du vaccin aux États-Unis est une excellente nouvelle, le pays le plus durement touché par la pandémie, avec environ 16 millions de cas et plus de 293 000 décès dans la pandémie à ce jour. En outre, ces derniers jours, le pays a atteint le fond du ciel, établissant un record pour les patients hospitalisés et le nombre de décès, dépassant les 3 000 décès par jour. Maintenant, petit à petit, les États-Unis veulent commencer à sortir de la crise sanitaire déclenchée par le COVID-19 avec l’arrivée du vaccin. En réalité, Chaque État a présenté à la Maison Blanche une liste des lieux, pour la plupart des hôpitaux, où la campagne de vaccination aura lieu.