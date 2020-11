COVID-19 :

Les données sur les infections par COVID-19 en Turquie augmentent de façon exponentielle. Le pays eurasien a changé la voie compter les cas et le nombre de victimes il a soudainement augmenté, confirmant les mauvais résultats que divers analystes ont aperçus. Alors que la Turquie a changé sa façon de signaler les infections quotidiennes au COVID-19, elle a confirmé ce que les groupes médicaux et les partis d’opposition soupçonnaient depuis longtemps: que le pays ottoman est confronté à une explosion des cas d’infection. qui questionne la résistance du système de santé.

Le gouvernement dirigé par Recep Tayyip Erdogan a décidé cette semaine de rapporter tous les tests de coronavirus positifs, pas seulement le nombre de patients recevant un traitement pour des symptômes, portant le nombre de cas quotidiens à plus de 30000. Avec les nouvelles données, le pays est passé de l’un des pays les moins touchés d’Europe à l’un des plus durement touchés par la pandémie.

Cela n’a pas été une surprise pour l’Association médicale turque, qui avertit depuis des mois que les dirigeants précédents cachaient la gravité de la propagation et qu’un manque de transparence contribuait à l’augmentation de la propagation du virus. L’entité soutient cependant que les chiffres du ministère de la Santé restent faibles par rapport à son estimation d’au moins 50 000 nouvelles infections par jour.

Aucun pays ne peut rapporter des chiffres exacts sur la propagation de la maladie, car de nombreux cas asymptomatiques passent inaperçus, mais la méthode de comptage précédente a fait apparaître la Turquie relativement bien dans les comparaisons internationales, avec de nouveaux cas quotidiens bien inférieurs à ceux signalés par d’autres. nations d’Europe.

Les hôpitaux turcs sont surpeuplés et le personnel médical ne peut pas tout couvrir. Pendant ce temps, bien que le ministre de la Santé Fahrettin Koca ait fixé le taux d’occupation des lits de soins intensifs à 70%, Ebru Kiraner, qui dirige l’Association des infirmières de soins intensifs basée à Istanbul, dit que les lits dans le Les unités de soins intensifs dans les hôpitaux d’Istanbul sont presque pleines et les médecins ont du mal à trouver de l’espace pour les patients critiques, comme l’a rapporté l’agence AP.

Le président Erdogan a toutefois déclaré qu ‘”il n’y avait pas de problème” concernant la capacité des hôpitaux. Il a imputé l’augmentation des cas au fait que la population ne suivait pas les normes sanitaires dictées.

Pour sa part, le maire d’Istanbul et chef de l’opposition, Ekrem Imamoglu, a déclaré que 186 personnes étaient mortes de maladies infectieuses dans la plus grande ville turque le 22 novembre, un jour où le gouvernement n’avait annoncé que 139 décès dus au COVID-19 en tout. le pays. “Nous ne pouvons vaincre l’épidémie que grâce à un processus transparent”, a déclaré Imamoglu.

La semaine dernière, Erdogan a annoncé une série de restrictions pour tenter de contenir la contagion sans affecter l’économie ottomane déjà affaiblie. Les partis d’opposition ont dénoncé ces mesures “à moitié”. Les couvre-feux ont été introduits pour la première fois depuis juin, mais l’exécutif les a limités aux nuits de fin de semaine; le gouvernement a également fermé des restaurants et des cafés, à l’exception des services à emporter, et limité les heures d’ouverture des centres commerciaux, des magasins et des coiffeurs. La Turquie attendrait, cependant, deux semaines pour voir les résultats des couvre-feux du week-end et d’autres restrictions avant d’envisager des fermetures plus strictes, a rapporté le ministère de la Santé.

Bien que, selon les médias locaux, les autorités devraient imposer de nouvelles restrictions puisque les mesures qui sont en vigueur depuis la semaine dernière n’ont pas l’effet escompté pour ralentir la propagation du virus.

Pendant ce temps, le pays a conclu un accord pour recevoir 50 millions de doses du vaccin développé par la société pharmaceutique chinoise SinoVac et espère commencer à l’administrer au personnel médical et aux malades chroniques le mois prochain. Il est également en négociation pour acheter le vaccin développé par Pfizer en coopération avec la société pharmaceutique BioNTech. En outre, un vaccin développé par la Turquie devrait être prêt à être utilisé en avril et Erdogan a déclaré qu’il avait également parlé avec le président russe Vladimir Poutine de la possibilité d’acquérir un vaccin développé par ce pays.