COVID-19 :

Cette semaine, le pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande de biotechnologie BioNTech ils ont annoncé le 90% d’efficacité de votre vaccin contre le coronavirus, qui a donné au monde entier de grands espoirs en tant que premier vaccin efficace contre une maladie qui a déjà tué plus d’un million de personnes dans le monde.

En l’absence des derniers résultats des essais cliniques, les créateurs du vaccin tIls sont en attente de présenter une demande ce mois-ci à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l’approbation du nouveau médicament., que serait Disponible en décembre pour commencer à vacciner les personnes les plus vulnérables aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, pays qui ont signé des accords avec Pfizer et BioNTech.

Le vaccin, en danger par les négociations sur le Brexit

Mais justement Royaume-Uni, l’un des pays chanceux à recevoir le vaccin futur et porteur d’espoir, pourrait mettre fin au rêve de millions de personnes de mettre fin à une pandémie mondiale, et est-ce que La gestion du Brexit pourrait mettre en péril la livraison du vaccin, depuis le même Pfizer a chargé la société chimique britannique Croda International de fabriquer un produit chimique clé pour le vaccin.

Cela signifie que, si les conditions du Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne sont pas fixées avant le 1er janvier 2021, le pays lcréer un bureau de douane qui limitera le passage des marchandises entre les deux côtés de la Manche, ce qui mettrait la livraison du vaccin au Royaume-Uni et, par conséquent, la fabrication du reste des vaccins est en danger, puisque l’élément chimique nécessaire à sa création n’a pas pu être distribué.