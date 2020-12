COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus fait le tour du monde où il est déjà parti plus de 66 millions d’infections et un total de 1529134 décès. L’Espagne est la huitième pays le plus touché, après dans les derniers jours il a été dépassé par la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

Dans notre pays, la Communauté de Madrid et la Catalogne ont été les régions les plus touchées à ce jour avec un total de 354326 et 310141 infections respectivement. En termes de décès, en Madrid en a enregistré 11 426 et en Catalogne 8 126.

Au cours des dernières semaines, la situation dans la Communauté de Madrid semble s’être améliorée, bien que le même cas ne se soit pas produit dans la Communauté catalane. Au cours des 14 derniers jours, Madrid a enregistré 14 928 positifs, tandis que la Catalogne en a enregistré 16 006.

Réunions de famille à Noël

Les jours approchent où les familles se réunissent pour célébrer la Noël et ils peuvent le faire en groupes de 10 personnes après les nouvelles mesures approuvées par le Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS) pour ces dates importantes.

Ces dates de Noël sont celles qui nous font craindre une nouvelle augmentation des cas dans la communauté catalane, que dans l’un des rapports avec lesquels la Generalitat travaille a prédit que la troisième vague du coronavirus arrivera en janvier. Plus précisément, c’est le rapport de la Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le secrétaire à la santé publique de la Generalitat, Josep Maria Argimon, a déclaré dans une interview pour TV3: «J’espère que ça ne vient pas, mais c’est probable.

Amélioration des chiffres?: «Les chiffres de la pandémie en Catalogne n’évoluent pas mal. Les données d’incidence accumulées diminuent, bien que très peu et presque imperceptiblement “, Expliqua Argimon.

Prudence

L’expert catalan demande la prudence pour ces dates: “Je demande un jugement lors de mes réunions lors de fêtes de famille et j’évalue s’il est nécessaire de rassembler dix personnes dans des espaces fermés où il y a des foules”, a souligné.

Le secrétaire à la Santé demande également de ne pas faire confiance aux résultats négatifs des tests: «Un faux négatif, avec huit ou neuf personnes, peut être un problème sérieux. C’est une fausse sécurité “, Ajouter.

Responsabilité individuelle

“Nous parlons beaucoup d’autoriser ou de ne pas autoriser, mais le jour où le COVID passera, nous devrons tous nous concentrer sur la récupération des droits et libertés. Je préfère parler de recommandation”, Argimon déclare qui fait appel à la responsabilité individuelle.

«Je recommande aux gens de rester à la maison pour Noël, bien que le risque zéro n’existe pas. Il est également important de garantir la santé mentale et émotionnelle des personnes. “, a conclu pour TV3 le secrétaire à la santé se référant aux personnes âgées qui vivent seules dans les résidences.