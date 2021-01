COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Des chercheurs du monde entier ont travaillé sans relâche pour trouver des remèdes potentiels à la maladie. Ils ont travaillé avec des animaux à la recherche de matériaux possibles à introduire dans les médicaments et ainsi réduire les effets de la maladie et, en particulier, Ils ont trouvé de minuscules anticorps chez un mammifère: il l’appelle Cormac.

Divers scientifiques ont produit Nanobodies contre la protéine de pointe COVID-19 qui peut être efficace pour prévenir les infections. Comme signalé «L’Indian Express», d’un lama mâle de 16 ans (Cormac), des chercheurs du jeInstituts nationaux américains de la santé (NIH) avoir isolés de petits anticorps qui semblent très prometteurs contre la maladie à coronavirus.

Les nanobodies

Comme l’explique ‘The Indian Express’ dans sa publication: «Un nanocorps est un type particulier d’anticorps produit naturellement par le système immunitaire des camélidés, un groupe d’animaux qui comprend les chameaux, les lamas et les alpagas. Ils sont appelés nanocorps parce qu’ils sont minuscules, environ un dixième du poids de la plupart des anticorps humains. “

Plus précisément, le nanocorps de la flamme du Cormac, appelé NIH-CoVnb-112, Il semble être fonctionne de la même manière sous forme liquide et aérosol, ce qui, selon les experts, pourrait signifier qu’il serait toujours efficace après inhalation.

Les experts, qui ont publié les résultats de leur étude dans la revue ‘Rapports scientifiques’, utilisent ces minuscules anticorps pour la recherche médicale: «Depuis que la pandémie a éclaté, plusieurs chercheurs ont produit des nanocorps de flamme contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 qui pourraient être efficaces pour prévenir les infections. Dans la présente étude, les chercheurs ont utilisé une stratégie légèrement différente des autres pour trouver des nanocorps qui pourraient fonctionner particulièrement bien. “ le NIH a expliqué dans un communiqué.

Bloquer les infections

Dans vos investigations, Les scientifiques du NIH ont développé une méthode qui isole les nanocorps pour bloquer les infections en couvrant une partie de la protéine de pointe, qui agit comme une clé pendant l’infection COVID-19, qui lie et déverrouille le récepteur ACE2.

Pour mener à bien ce processus, Les experts du NIH ont immunisé Cormac cinq fois en 28 jours avec une version de la protéine de pointe SARS-CoV-2. Après avoir testé divers nanocorps, ont constaté que Cormac produisait 13 nanocorps qui pourraient être de bons candidats pour prévenir la maladie à coronavirus.

L’équipe a montré que le nanocorps NIH-CoVnB-112 pouvait être efficace pour prévenir les infections au COVID-19.. Les chercheurs ont muté génétiquement un un pseudovirus inoffensif pour pouvoir utiliser la protéine de pointe et infecter les cellules avec des récepteurs ACE2 humains. Ici, il a été montré que Les niveaux de nanocorps NIH-CoVnb-112 étaient relativement faibles et empêchaient le pseudovirus d’infecter les cellules des boîtes de Pétri.

Beaucoup de travail à faire

L’équipe NIH a été dirigée par des neuroscientifiques Thomas J. Esparza et David L. Brody: «Pendant des années, le Dr Esparza et moi avons testé comment utiliser les nanobodies pour améliorer l’imagerie cérébrale. Lorsque la pandémie a éclaté, nous avons pensé que c’était une situation unique dans une vie, passons aux choses sérieuses et rejoignons le combat. Nous espérons que ces nanocorps anti-COVID-19 pourront être très efficaces et polyvalents dans la lutte contre la pandémie de coronavirus », a déclaré le professeur. Brody, dans les déclarations recueillies par L’avant-garde.

«Bien que nous ayons beaucoup plus de travail à faire, ces résultats représentent une première étape prometteuse. Avec le soutien des NIH, nous avançons rapidement pour tester si ces nanocorps pourraient être des traitements préventifs sûrs et efficaces contre le COVID-19. Les collaborateurs s’efforcent également de découvrir s’ils peuvent être utilisés pour des tests peu coûteux et précis », a conclu Esparza.